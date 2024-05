Startseite Sei-einfach-jung-Kongress 2024 - älter werden, jünger sein! Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-05-10 14:07. Älter werden - jünger sein - 1001 Tipps und Tricks für No-Aging und Longevity Der einzigartige und große LIZ-Quantum-Kongress Vom 15. bis zum 23. Mai 2024 lädt dich Marion Perleth, auch bekannt als Liz Pearl, zum revolutionären Sei-einfach-jung-Kongress ein, dem innovativen Wegweiser in eine jugendlichere und gesündere Zukunft. Unter dem Motto "Älter werden - jünger sein - 1001 Tipps für Rejuvenation" bieten dir über 40 außergewöhnliche digitale Leader ihre Einblicke und Erfahrungen, wie du dein Traumleben erschaffen kannst, um bis ins hohe Alter gesund und aktiv zu bleiben. Was erwartet dich im Kongress? Wohl jeder Mensch träumt davon, auch in der zweiten Lebenshälfte aktiv, jung und gesund zu bleiben: Ein schönes Auto fahren, ein Haus im Süden unterhalten, Zeit mit den Liebsten und Enkeln verbringen und sich den Luxus leisten, frei zu entscheiden, wie man wirkt und das Leben genießt. Wie würde es sich anfühlen, diesen Traum zu leben?

Einfach wundervoll Die Antwort auf die entscheidende Frage: "Wie erschaffe ich mein Traumleben und bleibe jugendlich und aktiv?"

findest du beim Sei-einfach-jung-Kongress! Melde dich hier direkt an! (https://sei-einfach-jung.de/) Mit dem Leitthema "cotton" - der Transformation von Baumwolle zum Gewebe der Neuen Zeit - symbolisiert der Kongress die Metamorphose ins hohe Alter: aktiv und gesund. 40 Experten teilen ihre Geheimnisse, wie sie selbst ihren Traum leben. Sie inspirieren dich dazu, aktiv, gesund und erfolgreich zu sein und verraten dir, was du konkret tun kannst, um selbst davon zu profitieren. Das Motto des Kongresses: "Cotton - das Gewebe der Neuen Zeit weben"

Cotton steht für den goldenen Faden, das Gewebe und die Transformation. Aus dem rohen Baumwollstoff der wilden Pflanze spinnen wir die Fäden für das Gewebe der NEUEN ZEIT. Gemeinsam schaffen wir eine Welt, in der Degeneration und Gebrechlichkeit der Vergangenheit angehören und alle bis zum letzten Tag jung und agil bleiben können.

Lass uns gemeinsam die Fäden in die Hand nehmen und die Transformation in die Neue Zeit gestalten. Die Experten beim Sei-einfach-jung-Kongress geben dir alle Werkzeuge und Einsichten, die du benötigst, um jung, aktiv und gesund zu bleiben, ohne Botox und OPs. Du profitierst von: - Über 40 digitalen Leadern, die ihre Erfolgsstrategien teilen

- Praktischen Tipps und Tricks für ein jugendliches und aktives Leben

- Einer inspirierenden Community, die den Traum der Agilität im Alter wahr werden lässt "Jetzt ist es an der Zeit, gemeinsam das Netz der Neuen Zeit zu weben", betont Liz Pearl, Veranstalterin und Visionärin. Melde dich jetzt an und tu dir selbst etwas Gutes! (https://sei-einfach-jung.de/) Sei dabei und lass uns gemeinsam den Traum der ewigen Jugend verwirklichen! Marion Liz Perleth, auch bekannt als Liz Pearl, ist eine vielseitige Expertin und eine wahre Inspirationsquelle. Geboren in Ulm, hat sie eine beeindruckende Karriere als Wirtschaftsreferentin an der Belgian Embassy hinter sich, bevor sie sich in einer Vielzahl von Fachgebieten weiterbildete - von Kunststudien in Den Haag über Yogalehre und alternative Medizin bis hin zu Feinwerktechnik und Informatik. Ihre Leidenschaft für kontinuierliches Lernen und persönliche Entwicklung hat sie nicht nur in zahlreichen Berufen umgesetzt, sondern auch in die Organisation von Kongressen, wo sie innovative Online-Coaching-Methoden anbietet. Marion lebt ihre Überzeugungen und teilt ihr umfassendes Wissen über Marketing, Malen und spirituelle Praktiken sowohl in ihren Büchern als auch auf ihren viel besuchten Veranstaltungen, um anderen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten und ein erfülltes Leben zu führen. Firmenkontakt

Aginar

Marion Perleth

Metzenbergstrasse 11

97705 Burkardroth

+491709390665

www.aginar.de Pressekontakt

PR Profis

Matthius Hanna

Offenbacher Landstr. 329-331

60599 Frankfurt am Main

015678666722

