Startseite Zumba-Open-Air-Party im Ferienpark Birnbaumteich mit Jane Uhlig & Unterhaltungs-Star Susi Platte Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-05-10 12:51. Ferienpark Birnbaumteich I Deutschlands größte Open-Air-Zumba-Party Tanzen & Spaß für alle- Tanz dich fit - Große Zumba-Open-Air-Party mit Jane Uhlig, Gitte Krause und Ingo Teichmann & Susi Platte am Samstag, 20. Juli 2024, im Ferienpark Birnbaumteich Am Samstag, den 20. Juli 2024, von 17 Uhr bis 19 Uhr, wird der Ferienpark Birnbaumteich zum Schauplatz einer spektakulären Open-Air-Zumba-Party. Von 17 Uhr bis 19 Uhr werden die drei Profis die Gäste mit ihrer mitreißenden Show begeistern und Jung und Alt zum Tanzen bringen. Anschließend erwartet die Gäste eine weitere Sommer-Open-Air-Dance Party mit "Susi Platte". Die Zumba Fitness Party steht allen Interessierten offen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Die Teilnehmer können sich auf exotische Klänge wie Salsa, Merengue, Cumbia und moderne Latino-Rhythmen freuen. "Es wird die größte Zumba-Party Deutschlands. Kein anderer Fitnesskurs kann mit dieser Zumba Fitness Party mithalten. Der Einstieg ist einfach, das Training effektiv und vor allem macht es jede Menge Spaß! Auch für Anfänger ist die Party bestens geeignet", betont Zumba-Trainerin Jane Uhlig. Nach der Zumba-Session erwartet die Gäste eine 70er, 80er und 90er 2000er - Party mit Susi Platte, bei der bis in die Nacht hinein getanzt und gefeiert werden kann. Interessierte sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit Freunden und Familie an diesem sportlichen und unterhaltsamen Event teilzunehmen und gemeinsam abzurocken. Nachdem mitreißenden Zumba-Workout dürfen alle Zumba-Tänzer, die ins Schwitzen gekommen bist, sich eine erfrischende kostenlose Dusche gönnen. Der Eintritt kostet 7 Euro pro Person. Buchung: Ferienpark Birnbaumteich, Am Birnbaumteich 1, 06493 Harzgerode, Fon: 039484-6243, info@ferienpark-birnbaumteich.de Weitere Informationen über Jane Uhlig: 0151-11623025 oder jane.uhlig@janeuhlig.de JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de Kontakt

