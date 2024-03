Startseite Die Wahrheit über KI im Copywriting: Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-03-11 15:06. Jakob Kiender räumt mit Mythen auf In unserer zunehmend digitalisierten Welt spielt Copywriting eine zentrale Rolle in der Kommunikation zwischen Unternehmen und deren Zielgruppen. Ob es um das Verfassen von überzeugenden Produktbeschreibungen geht, die Gestaltung einnehmender Werbetexte oder das Schreiben informativer Blogbeiträge - gutes Copywriting ist der Schlüssel zum Erfolg. Doch mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz (KI) in fast allen Lebensbereichen stellt sich vielen die Frage: Wird KI das traditionelle Copywriting ersetzen? Jakob Kiender, ein erfahrener Seriengründer und Inhaber eines renommierten Consulting-Unternehmens für Agenturen und Dienstleister, sieht in der KI nicht nur eine Herausforderung, sondern vor allem eine Chance für Copywriter. Mit seiner jahrelangen Erfahrung im Rücken, betrachtet Kiender die Integration von KI als eine Möglichkeit, die Kreativität und Effizienz von Textern zu steigern, anstatt sie zu ersetzen. Er versteht die Besorgnis vieler seiner Kollegen und Branchenkenner, dass KI möglicherweise die Rolle des menschlichen Copywriters überflüssig machen könnte. Doch Kiender sieht die Sache anders. "KI ist kein Ersatz, sondern ein Werkzeug", sagt er und betont damit, dass die Kreativität und das emotionale Verständnis, die echtes Copywriting erfordert, durch keine Maschine vollständig repliziert werden können. Er räumt mit dem weitverbreiteten Mythos auf, dass KI bald die Kontrolle über den gesamten Copywriting-Sektor übernehmen wird. "Künstliche Intelligenz kann Daten analysieren, Trends vorhersagen und sogar Inhalte generieren, die auf den ersten Blick überzeugend erscheinen", erklärt Kiender, "aber sie kann nicht die tiefere menschliche Erfahrung verstehen und vermitteln, die in wirklich herausragendem Copywriting steckt." Kiender argumentiert, dass der echte Wert von KI im Copywriting darin liegt, Copywritern zu helfen, ihre Zielgruppen besser zu verstehen und Inhalte effizienter zu produzieren. Durch die Analyse großer Datenmengen kann KI wertvolle Einsichten liefern, die Copywriter nutzen können, um ihre Botschaften zielgerichteter und persönlicher zu gestalten. "Es geht darum, die Stärken der KI zu nutzen, um unsere eigenen Fähigkeiten zu erweitern", so Kiender. Wie KI Copywriting ergänzt, nicht ersetzt

Die Synergie zwischen KI und menschlichem Copywriting manifestiert sich in zahlreichen praktischen Anwendungen. KI-gestützte Tools können beispielsweise dabei helfen, die Stimmung und Interessen einer Zielgruppe zu analysieren, um maßgeschneiderte Content-Strategien zu entwickeln. Auch bei der Ideenfindung und der Erstellung von ersten Entwürfen kann KI eine wertvolle Unterstützung bieten. "Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Assistenten, der rund um die Uhr verfügbar ist, um Ihnen Datenanalysen, Keyword-Vorschläge und sogar erste Content-Entwürfe zu liefern", erklärt Kiender. "Das ermöglicht es uns Copywritern, uns auf das zu konzentrieren, was wir am besten können: kreative und emotionale Verbindungen zu unserem Publikum herzustellen." Die Debatte über die Rolle der Künstlichen Intelligenz im Copywriting ist weit von einer abschließenden Antwort entfernt. Doch eins ist klar: KI ist hier, um zu bleiben, und bietet sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Jakob Kienders Einsichten zeigen einen Weg auf, wie wir diese Technologie nutzen können, um die Kunst des Copywritings zu bereichern, nicht zu ersetzen. Indem wir die Stärken der KI einsetzen, um unsere eigenen Fähigkeiten zu erweitern, können wir die Effektivität unserer Arbeit steigern und gleichzeitig die menschliche Note bewahren, die für echte Verbindung und Überzeugungskraft so entscheidend ist. In der Zukunft des Copywritings geht es nicht um den Wettbewerb zwischen Mensch und Maschine, sondern um die synergetische Zusammenarbeit, die das Beste aus beiden Welten vereint. Mit dieser Perspektive können Copywriter zuversichtlich in eine Zukunft blicken, in der KI ein wertvolles Instrument in ihrem Werkzeugkasten darstellt. Salevate spezialisiert sich darauf, den Vertriebsprozess für Freelancer, Agenturinhaber und Coaches zu übernehmen, um deren monatliche Neukundenzahlen zu steigern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Betreuung, die von der Leadgenerierung über Content-Erstellung bis hin zur Positionierung als Personal Brand auf LinkedIn reicht, um so die Sichtbarkeit und Abschlussquoten seiner Kunden zu verbessern. Kontakt

