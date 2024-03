Startseite FairToner kann sich über Auszeichnung "Höchste Kundentreue" freuen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-03-11 13:22. Viele Kunden und Kundinnen informieren sich eingehend im Internet und sozialen Netzwerken, bevor diese einen Kauf tätigen. Je höherwertiger eine solche Anschaffung ist, umso aufwendiger ist auch die Recherche. Die Kundenzufriedenheit spielt für Unternehmen eine besondere Rolle. Aus diesem Grund hat ServiceValue in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST bereits zum achten Mal in Folge die Studie "Kundentreue" erhoben. Hierzu wurden rund 500.000 Kundenurteile zu 1.646 Unternehmen und Marken aus 104 Branchen näher untersucht. Bei den Druckerzubehör-Shops kann sich FairToner.de (https://www.fairtoner.de/) über "Höchste Kundentreue" freuen. Kundentreue dient dem langfristigen Erfolg eines Unternehmens Wenn von Kundentreue die Rede ist, handelt es sich mehr oder weniger um Stammkunden, die wiederholt bei einem Anbieter einkaufen. Dies bezieht sich nicht nur auf den stationären Handel, sondern auch auf den Online-Handel. Für Online-Shops bedeutet dies, dass diese ihren Kunden und Kundinnen eine Art von Einkaufserlebnis bieten müssen. Der Produktpreis muss dabei nicht ausschlaggebend sein. Vielmehr kommt es auf einen guten Service an. Wer einmal bei einem Online-Händler eingekauft und seine Zufriedenheit bekundet hat, der wird auch weiterhin dort einkaufen. Das Unternehmen kann somit nicht nur neue Kunden finden, sondern auch seine Kunden halten. Man spricht hier von Loyalität. Unabhängige Kundenumfrage liefert eindeutige Ergebnisse Um die Kundenzufriedenheit bemessen zu können, hat eine unabhängige Kundenumfrage im Januar 2024 stattgefunden. Dabei ging es in erster Linie um die Frage: "Wenn Sie in den letzten 24 Monaten bei einem der folgenden Anbieter für die genannte Branche Kunde waren, beziehungsweise noch sind, geben Sie bitte an, ob Sie sich für diesen Anbieter bei einem erneuten Kauf- oder Vertragsinteresse wieder entscheiden würden". Für die Untersuchung liegen 492.906 Kundenurteile zugrunde. Für jeden Shop wurde daraufhin der sogenannte "Custom Loyalty Score" ermittelt, der mit einer Bewertung zwischen 0 und 100 Prozent ausgewiesen wird. Wenn dieser Wert über dem Durchschnitt des Branchenmittelwertes liegt, wird eine "Hohe Kundentreue" bescheinigt. Falls Anbieter auch noch über dem Durchschnitt dieser bereits ausgezeichneten Gruppe liegen, können diese die "Höchste Kundentreue" erreichen. Aktuelle Studie bescheinigt FairToner "Höchste Kundentreue" Zu den zahlreichen, untersuchten Branchen gehören auch die Anbieter beziehungsweise Online-Shops für Druckerzubehör. Hier geht es in aller Regel um Tintenpatronen, Tonerkartuschen, Bildtrommeln, Fixiereinheiten und weiteres Druckerzubehör. Zu diesen Anbietern gehört auch FairToner.de, der mit einem Score von 52,8 Prozent eine "Höchste Kundentreue" erreicht hat. Wir freuen uns sehr über dieses überaus gute Ergebnis. Diese und alle weiteren Ergebnisse sind übrigens im FOCUS (Heft 10/24) veröffentlicht. Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller. Firmenkontakt

