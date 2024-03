Startseite Rohde & Schwarz auf der EMV 2024: Herausragende Messtechniklösungen vom Marktführer für EMV Pressetext verfasst von mepax am Sa, 2024-03-09 14:10. Auf der Fachmesse EMV 2024 in Köln präsentiert Rohde & Schwarz ein umfassendes Sortiment an EMV-Messtechniklösungen – von eigenständigen Geräten und Software bis hin zu applikationsspezifischen Systemen. Das Unternehmen widmet einen großen Teil seines Stands Demonstrationen zu EMI-Konformitätstests, EMV-Testautomatisierung, EMS-Störfestigkeitstests, EMI-Fehlersuche und EMF. Die Lösungen von Rohde & Schwarz sind vom 12. bis 14. März 2024 auf dem Kölner Messegelände in Halle 11.1 an Stand 106 zu sehen. Rohde & Schwarz auf der EMV 2024: von eigenständigen Geräten und Software bis hin zu applikationsspezifischen Systemen Die Produktpalette von Rohde & Schwarz umfasst herausragende EMV- und Feldstärke-Testlösungen, von Messgeräten bis hin zu kompletten Prüfsystemen. Die Testlösungen des Unternehmens erfüllen alle gängigen zivilen, medizinischen, militärischen, Automobil- und Luftfahrtvorschriften sowie sämtliche ETSI- und FCC-Normen für Störstrahlungs- und Audio-Störungsmessungen. Der R&S EPL1000 Funkstörmessempfänger ermöglicht Geräteentwicklern und Testhäusern schnelle, genaue und vollständig CISPR 16-1-1-konforme Messungen bis 30 MHz zum besten Preis seiner Klasse. Zudem lässt sich der R&S EPL1000 nun auch für 4-Kanal-Knackratenmessungen gemäß der neuesten Version CISPR 14-1:2020 einsetzen, obligatorisch für Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge. EMI-Konformitätstests stellen sicher, dass Geräte im Betrieb keine elektromagnetischen Störungen verursachen. Die entscheidende Komponente eines EMI-Systems ist der Messempfänger. Die FFT-Bandbreite des R&S ESW Funkstörmessempfängers kann bis auf 970 MHz erweitert werden, sodass sich die CISPR-Frequenzbänder C und D in einem Arbeitsgang messen lassen. Die große Bandbreite stellt sicher, dass auch sporadisch auftretende Störungen erfasst werden, und ermöglicht höchste Zuverlässigkeit und Wiederholgenauigkeit bei zivilen und MIL-STD-Tests. Darüber eröffnen sich durch die hohe Messgeschwindigkeit der R&S ESW FFT-Bandbreitenerweiterung neue Möglichkeiten bei EMI-Konformitätstests, Emissionsanalyse und Fehlersuche. Die Automatisierung von EMV-Tests ist unerlässlich, um zuverlässige und reproduzierbare Messergebnisse sicherzustellen. Die R&S ELEKTRA Testsoftware steuert das komplette EMV-System und automatisiert Messungen an Testobjekten (EUT) zur Ermittlung von Emissionen (EMI) und Störfestigkeit (EMS). ELEKTRA unterstützt jetzt auch Messungen in Modenverwirbelungskammern (Reverberation Chamber, RVC) und wird am R&S-Stand vorgeführt. Auch die R&S AdVISE Visual Inspection Software wird auf der Messe präsentiert. Diese Software automatisiert die visuelle Überwachung von Prüflingen während einer Testsequenz, eliminiert menschliche Fehler, sorgt für reproduzierbare Ergebnisse und vereinfacht die Testdokumentation. Ein weiteres Ausstellungsthema sind Fortschritte bei EMS-Störfestigkeitstests, mit besonderem Schwerpunkt auf Breitbandverstärkern und Stromeinspeisungssystemen (BCI-Systeme, Bulk Current Injection). Die R&S BBA300 Familie stellt eine neue Generation von Halbleiter-Breitbandverstärkern dar, die eine höhere Robustheit und Verfügbarkeit im Frequenzbereich von 380 MHz bis 6 GHz bieten. Messebesucher haben auch die Möglichkeit, eine kompakte Rack-Lösung für BCI kennenzulernen. Diese umfassende Lösung aus Signalgenerator, Breitbandverstärker, Leistungssensor und Software unterstützt ein optimiertes Verfahren für EMS-Störfestigkeitstests. Die Oszilloskope von Rohde & Schwarz kommen bei aufschlussreichen Demonstrationen zur EMI-Fehlersuche zum Einsatz. Bei einer dieser Demonstrationen liefert das Oszilloskop R&S RTO6 detaillierte Informationen zu leitungsgebundenen Emissionen für die Fehlersuche an Geräten. Ebenfalls zu sehen sein wird die neue R&S MXO Oszilloskop-Serie, die sowohl 4- als auch 8-Kanal-Modelle umfasst. Mit ihrer bahnbrechenden FFT-Verarbeitungsleistung und erweiterten Trigger-Optionen eignen sich die R&S MXO Oszilloskope ideal zur Beschleunigung der EMI-Fehlersuche sowie zur Prüflingsbeobachtung für EMS-Tests. Für EMF-Tests zeigt Rohde & Schwarz den R&S FPH Handheld-Spektrumanalysator in Kombination mit der isotropen R&S TS-EMF Antenne bis 8 GHz: eine Lösung für einfache Messungen elektromagnetischer Felder, die auch neue Funkdienste wie Wi-Fi 6E und das komplette 5G-FR1-Frequenzband bis 7,125 GHz abdeckt. Höhere Frequenzen bis 44 GHz können mit einer tragbaren Richtantenne wie der R&S HE800-PA gemessen werden. Die EMF-Messoption für den R&S FPH unterstützt automatisierte Tests und erzeugt benutzerdefinierbare Berichte. Besuchen Sie den Stand von Rohde & Schwarz, um sich mit den EMV-Test- und Service-Experten des Unternehmens auszutauschen. Sie finden Rohde & Schwarz an Stand 106 in Halle 11.1 auf dem Kölner Messegelände. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.rohde-schwarz.com/emv2024 www.rohde-schwarz.com Vorschlag für die Bildunterschrift: Rohde & Schwarz auf der EMV 2024: von eigenständigen Geräten und Software bis hin zu applikationsspezifischen Systemen Kontakt für Medien:

Patrizia Mühlbauer, Tel.: (089) 4129-0, E-Mail: press@rohde-schwarz.com

Kontakt für Leserinnen und Leser:?www.rohde-schwarz.com/contact Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz steht in seinen drei Divisionen Test & Measurement, Technology Systems und Networks & Cybersecurity für eine sichere und vernetzte Welt. Seit 90 Jahren verschiebt der global agierende Technologiekonzern bei der Entwicklung von Spitzentechnologie die Grenzen des technisch Machbaren. Seine führenden Produkte und Lösungen befähigen Kunden aus Wirtschaft, Behörden und hoheitlichem Umfeld zur Gestaltung ihrer technologischen und digitalen Souveränität. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in München handelt unabhängig, langfristig und nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2022/2023 (Juli bis Juni) erwirtschaftete Rohde & Schwarz einen Umsatz von 2,78 Milliarden Euro. Zum 30. Juni 2023 betrug die weltweite Zahl der Mitarbeitenden rund 13.800. R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.

Alle Pressemitteilungen sind im Internet unter www.presse.rohde-schwarz.de abrufbar.?Dort steht auch Bildmaterial zum Download bereit. Rohde & Schwarz Rohde & Schwarz steht in seinen drei Divisionen Test & Measurement, Technology Systems und Networks & Cybersecurity für eine sichere und vernetzte Welt. Seit 90 Jahren verschiebt der global agierende Technologiekonzern bei der Entwicklung von Spitzentechnologie die Grenzen des technisch Machbaren. Seine führenden Produkte und Lösungen befähigen Kunden aus Wirtschaft, Behörden und hoheitlichem Umfeld zur Gestaltung ihrer technologischen und digitalen Souveränität. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in München handelt unabhängig, langfristig und nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2022/2023 (Juli bis Juni) erwirtschaftete Rohde & Schwarz einen Umsatz von 2,78 Milliarden Euro. Zum 30. Juni 2023 betrug die weltweite Zahl der Mitarbeitenden rund 13.800. R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Alle Pressemitteilungen sind im Internet unter www.presse.rohde-schwarz.de abrufbar.

Dort steht auch Bildmaterial zum Download bereit. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

Mühldorfstrasse 15

DE-81671 München

Mokry Christian

Phone : +49/89 4129-13052

Fax : +49 89 4129 63052

press@rohde-schwarz.com Über mepax Komplettes Benutzerprofil betrachten