Startseite Romantische Rhein-Flusskreuzfahrt mit anschliessender Luxusreise durch die Schweiz Pressetext verfasst von kmuinnovation am Fr, 2024-03-08 23:39. Wie wäre es, wenn Sie Ihre Rhein-Flusskreuzfahrt durch eine exklusive und maßgeschneiderte Erlebnisreise durch die Schweiz ergänzen würden? Entdecken Sie eines der schönsten und sichersten Länder Europas, geprägt von atemberaubenden Seen, majestätischen Bergen und historischen Städten, deren Ursprünge bis in die Römerzeit zurückreichen. Lassen Sie sich von der Vielfalt und Schönheit der Schweiz verzaubern, während Sie Ihre Reise mit unvergesslichen Erinnerungen bereichern. Die Schweiz ist nicht nur als Wanderparadies bekannt, sondern bietet auch unzählige Möglichkeiten für Outdoor-Enthusiasten. Darüber hinaus können Sie Ihre Besuche mit abenteuerlichen Zugfahrten wie dem Glacier Express oder anderen malerischen Zugstrecken in der Schweiz verbinden. Alternativ können Sie eine entspannende Fahrt mit einem Dampfschiff über viele der malerischen Seen der Schweiz genießen und dabei die atemberaubende Landschaft bewundern. Rhein-Flusskreuzfahrt von Amsterdam nach Basel: Eine typische Flusskreuzfahrt auf dem Rhein führt von Amsterdam nach Basel oder umgekehrt und dauert etwa 7 Tage. Einige Flusskreuzfahrtgesellschaften, wie z. B. Uniworld, bieten nach der Ausschiffung in Basel einen Transfer nach Zürich an. Basel ist jedoch in der Regel der Anfang oder das Ende Ihrer Rhein-Flusskreuzfahrt. Je nach Fahrtrichtung empfehlen wir Ihnen, Ihre Rheinkreuzfahrt mit einer luxuriösen Tour durch die Schweiz zu kombinieren, entweder vor oder nach der Kreuzfahrt. Rhein-Kreuzfahrt mit anschliessender Luxusreise durch die Schweiz: Switzerland Highlights, ein lokaler Anbieter von privaten Luxusreisen, bietet Ihnen nach oder vor Ihrer Rhein-Flusskreuzfahrt Luxusreisen durch die Schweiz an. Wenn Ihre Rheinkreuzfahrt in Basel endet, arrangieren wir einen privaten Transport mit Reiseleitung, der Sie für eine Sightseeing-Tour durch die historische Altstadt, Museen und Kunstgalerien abholt. Alternativ können wir Sie auch direkt nach Zürich bringen, von wo aus alle unsere Luxusreisen starten. Wenn Ihre Rheinschifffahrt in Basel beginnt, bringen wir Sie am Ende Ihrer Luxusreise von Zürich nach Basel. Luxusreisen Schweiz der Extraklasse – 7/10/14-Tage Rundreisen – Luxushotels, private Führung, chauffiert in Privatauto und Luxus Panorama Züge, Abreisetag und tägliche Optionen frei wählbar… Tauchen Sie ein in eine unvergessliche Luxusreise durch die Schweiz – ein Land, das durch seine einzigartige Schönheit, seinen Luxus und seine Exklusivität besticht. Die Schweiz entfaltet sich wie ein poetisches Meisterwerk mit majestätischen Berggipfeln, glitzernden Seen und Tälern, in denen weltberühmte Sehenswürdigkeiten in die Melodie der Natur eingewoben sind, während Emotionen wie ein lyrischer Tanz durch die Landschaft schwingen. Weitere Informationen unter: https://www.switzerland-highlights.com/de/rhein-flusskreuzfahrt-luxusrei... Luxusreisen Schweiz: Erleben Sie eine unvergessliche Luxusreise durch die Schweiz, ein Land, das durch seine außergewöhnliche Schönheit, seinen Luxus und seine Exklusivität besticht. https://www.switzerland-highlights.com/de/

https://www.switzerland-highlights.com/en/ Youtube: https://www.youtube.com/(at)Switzerland-Highlights Brigitte Heller

Schönenbodenstrasse 2

6410 Goldau

Schweiz

E-Mail: mail(at)switzerland-highlights.com Über kmuinnovation Komplettes Benutzerprofil betrachten