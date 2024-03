Startseite Das fordert die Bevölkerung: Schutz vor der blutigen Willkommenskultur! Pressetext verfasst von fotovymy am Fr, 2024-03-08 23:25. Egal ob Vergewaltigung, Messerstechereien oder gar Mord, bei alledem handelt es sich um keine Bagatellen, sondern Schwerverbrechen. Das muss auch Tätern, die nach aktueller Gesetzeslage noch nicht strafmündig sind, klar sein. „Schutz der Opfer statt Schutz der Täter, das und die Sicherheit unserer Bevölkerung haben an allererster Stelle zu stehen. Ein junges Alter darf daher keinen ‚Freibrief‘ für so schwere Verbrechen bedeuten. Der Automatismus nach dem Motto ‚Ich bin ja noch nicht strafmündig, daher kann mir nichts passieren‘ muss durchbrochen werden!“, fordert auch FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz klare Konsequenzen nach den schrecklichen Gewalttaten der jüngeren Vergangenheit. Mit dem unten stehenden Link gibt es das FPÖ-TV-Interview mit FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz an, in dem er erklärt, wo die ÖVP überall bei der Sicherheit versagt hat und wie die FPÖ an der Regierungsspitze wieder für Recht und Ordnung sorgen würde: Zum Interview mit FPÖ-TV: https://www.youtube.com/watch?v=YzADFmYLSVc Quelle FPÖ Foto FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz Anhang Größe unnamed (18).jpg 169.58 KB Über fotovymy Vorname

