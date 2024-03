Startseite Kickl spricht von einer „wertelosen“ Politik der Beliebigkeit Pressetext verfasst von fotovymy am Fr, 2024-03-08 23:17. Mittlerweile vergeht kein Tag mehr ohne neue Nachrichten über Gewalt- und Horrortaten. Die schwarz-grün-rot-pinke Einheitspartei mit Kanzler Nehammer an der Spitze übt sich in Beschwichtigung oder inhaltslosen Ankündigungen, nur die FPÖ sagt, was Sache ist: Das sind die Folgen der illegalen Masseneinwanderung, einer „wertelosen“ Politik der Beliebigkeit und einer Gesetzeslage, welche die „Täter mehr verhätschelt" als die Opfer und die Gesellschaft in den Vordergrund zu stellen. Für die Sicherheit unserer Bevölkerung braucht es einen Wandel – welchen genau, gibt es hier. Die mutmaßliche Serienvergewaltigung eines erst 12-jährigen Mädchens und eine tote 14-Jährige in der Wohnung eines Afghanen: Diese schrecklichen Fälle allein in der letzten Woche haben niemanden kaltgelassen. „Seit Jahren weisen wir Freiheitliche darauf hin, dass auf dem Boden einer angeblichen Modernität, Toleranz oder kulturellen Bereicherung vielmehr Werteverfall, Beliebigkeit sowie Parallel- und Gegengesellschaften sprießen“, betont der FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Das alles seien die traurigen Folgen dieser falschen Politik von ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS! „Das 12-jährige Mädchen soll monatelang von 17 Minderjährigen, darunter sogar unter 14-Jährige, missbraucht worden sein. Daraus muss man die richtigen Schlüsse ziehen. ÖVP-Kanzler Nehammer sieht das ja plötzlich auch so. Dann werden wir gleich in der nächsten Parlamentssitzung mit einem weiteren FPÖ-Antrag mit der ÖVP eine Nagelprobe machen!“ Im brandaktuellen Interview mit Krone-TV hat der FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl mit dem schwarz-grünen Regierungsversagen, den Auswüchsen der ungebremsten Einwanderungspolitik abgerechnet und klare Ansagen gemacht, wie ein freiheitlicher Volkskanzler für eine Wende sorgen wird: https://www.youtube.com/watch?v=xUVImszwrWA Quelle: FPÖ Anhang Größe kickl 8.jpg 340.52 KB Über fotovymy Vorname

