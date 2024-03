Startseite SENCURINA Seniorenbetreuung jetzt neu im Ortenaukreis Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-03-08 22:02. Vermittlung von Betreuung in häuslicher Gemeinschaft - die sogenannte 24 Stunden Pflege und Betreuung im eigenen Zuhause ab sofort im Raum Offenburg Offenburg im März 2024: Am 1. März 2024 hat der neue SENCURINA Standort Offenburg für den Ortenaukreis seine Arbeit aufgenommen und erweitert damit das deutschlandweite Netzwerk von SENCURINA. Der neue Standort wird von Jörn Schmitt geleitet. Er lebt seit vielen Jahren im Ortenaukreis und freut sich, die seit über 10 Jahren bekannt guten Dienstleistungen von SENCURINA im Bereich der landläufig als 24 Stunden Pflege bekannten Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (BihG) ab sofort im Offenburger Raum anzubieten. Im eigenen Zuhause zu bleiben und ein Leben in Würde, Sicherheit und Geborgenheit zu führen, kann schleichend oder überraschend durch eine Pflegebedürftigkeit zu einer großen Herausforderung werden. Zusammen mit dem Team von SENCURINA kümmert sich Jörn Schmitt in seiner Region als persönlicher Ansprechpartner darum, diesen Wunsch zu erfüllen. SENCURINA und die Standorte vor Ort sind seit vielen Jahren darauf spezialisiert, Betreuungs- und Pflegekräfte aus Osteuropa zu vermitteln. In einem persönlichen Gespräch zu allen Themen rund um die sogenannte 24 Stunden Pflege und Betreuung erarbeitet Herr Schmitt mit den betroffenen Familien einen passenden Betreuungsbedarfsplan: "Es wird großen Wert daraufgelegt, eine individuell zur Situation passende Pflegekraft zu finden. Bei SENCURINA gibt es keine Betreuung von der Stange! Legalität und Rechtssicherheit sind ein wichtiges Kernstück." Die Anwesenheit einer sogenannten 24 Stunden Betreuungskraft sorgt bei den Betroffenen und der gesamten Familie für eine spürbare Entlastung. Einfach zu wissen, dass die Liebsten optimal versorgt sind, ist beruhigend und steigert die Lebensqualität aller! Auch bei der Organisation der vielen Dinge, die zu erledigen sind - angefangen von der Bestellung einfacher Hilfsmittel über das Herrichten eines Zimmers für die Betreuungskraft bis hin zum altersgerechten Umbau einzelner Teile der Wohnung - unterstützt Herr Schmitt gern, wenn dies gewünscht ist.

Selbstverständlich steht Herr Schmitt als Standortleiter und persönlicher Ansprechpartner für den Ortenaukreis während der gesamten Betreuungszeit den Familien vertrauensvoll mit Rat und Tat zur Seite und freut sich auf eine Kontaktaufnahme. stundenweise Betreuung und Alltagshilfe sowie Betreuung in häuslicher Gemeinschaft, landläufig als 24 Stunden Betreuung und Pflege im eigenen Zuhause bekannt Firmenkontakt

SENCURINA Offenburg

Jörn Schmitt

Hauptstraße 33

77781 Offenburg

+49 (0)7835 806996-0

+49 (0)7835 806996-9

https://sencurina.de/standorte/offenburg Pressekontakt

SENCURINA GmbH

Uwe Meinken

Hollerallee 26

28209 Bremen

+49 (0)421 959 10 188

https://www.sencurina.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten