ZACO zeigt auf der INTERNORGA 2024 aktuelle und kommende B2B und B2C Saugroboter für Gewerbe und Privat

Moin Hamburg, das ZACO-Team freut sich auf eine spannende INTERNORGA 2024! Am Messestand Halle B6 Stand B6.343 können aktuelle und kommende Saugroboter für B2B und B2C besichtigt und getestet werden. Das Team des Gelsenkirchener Saugroboterspezialisten ZACO freut sich auf viele spannende Gespräche und Austausch mit Kunden und Interessenten auf der INTERNORGA 2024 in Hamburg. Vom 08.03. bis 12.03. informieren die Mitarbeiter von ZACO in der Halle B6 am Stand B6.343 über aktuelle sowie neu erscheinende Saugroboter für den gewerblichen Bereich (B2B) und für Privatkunden (B2C). Cobotic im gewerblichen Bereich (B2B) Die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine (Cobotic) gewinnt gerade im gewerblichen Bereich immer stärker an Bedeutung. Hier spielt der ZACO X1000 ( https://www.zaco-pro.eu/ ) seine Stärken voll aus: Jeder Mitarbeiter kann mit dem ZACO X1000 aufgrund seiner einfachen Bedienbarkeit schnell und ohne Einweisung auch die Reinigung großer Flächen effizient umsetzen. Das spart Kosten und schafft Zeit für andere wichtige Aufgaben. Aktuelle und neue Roboter für Privatleute (B2C) Saugen, wischen oder saugen und wischen gleichzeitig - moderne Saugroboter mit Wischfunktion sorgen auch in den eigenen vier Wänden für saubere Böden und eine Wohnung zum Wohlfühlen. Und das ist für Nutzer mit immer weniger Arbeit verbunden: Aktuelle Modelle wie beispielsweise der ZACO M1S sowie weitere neu erscheinende Saugroboter bieten mit ihren Waschstationen und Absaugstationen höchsten Komfort für ihre Nutzer. Testen ausdrücklich erwünscht Die aktuellen ZACO Saug- und Wischroboter werden aber nicht nur präsentiert, sie können auch ausgiebig getestet werden! Hierzu verfügt der ZACO-Messestand über einen eigenen Testbereich mit verschiedenen Bodenarten. Messebesucher können so direkt selbst erleben, wie sie von der einfachen Bedienung und gründlichen Reinigung eines modernen Saugroboters profitieren können - ganz gleich ob beruflich oder privat. Das ZACO-Team lädt alle Interessierten herzlich zu einem Besuch des Messestandes in Halle B6 am Stand B6.343 ein und freut sich auf regen Austausch und spannende Begegnungen.

Die Robovox Distributions GmbH handelt seit 2015 aus dem Herzen des Ruhrgebietes (Gelsenkirchen) heraus europaweit mit innovativer Haushaltsrobotik unter den Marken ZACO und djive: ZACO steht für moderne Saug- und Wischroboter, die klasse aussehen, erschwinglich sind und einfach funktionieren. djive steht für Innovationen rund um Sauberkeit und gute Luft - vom kompakten Handstaubsauger bis hin zum Turmventilator mit eingebautem Luftreiniger. Dabei legt die Robovox Distributions GmbH nicht nur großen Wert auf effiziente Saugroboter und leistungsfähige Luftreiniger, sondern auch auf guten Service und Kundennähe.

