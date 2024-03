Startseite Pflegedienst in Reutlingen bietet umfassende ambulante Pflegeleistungen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-03-08 14:25. In Reutlingen und Umgebung steht ein ambulanter Pflegedienst bereit, der mit individuellen Angeboten und höchsten Standards in der Pflege und Betreuung auf sich aufmerksam macht: Zuhause umsorgt - Pfl Der ambulante Pflegedienst " Zuhause umsorgt - Pflege & Betreuung, Christian Pfaff e.K. " präsentiert eine Vielfalt an individuellen Angeboten im Bereich Pflege und Betreuung in Reutlingen und Umgebung. Durch seine Mitgliedschaft im Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste und im Bundesverband für Betreuungsdienste hat sich der Pflegedienst einen Ruf für personalisierte Pflege und Betreuung auf höchstem Niveau erarbeitet, wie durch die Bestnote des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) dokumentiert wird. Die Kunden und Kundinnen profitieren von einer persönlichen Betreuung und zahlreichen Leistungen. Flexible Serviceleistungen für die individuellen Bedürfnisse Die Serviceleistungen von "Zuhause umsorgt" erstrecken sich über verschiedene Bereiche, um Senioren und Seniorinnen in ihrer Selbstständigkeit und Lebensqualität bestmöglich zu unterstützen. Flexibilität steht dabei im Fokus, sodass die gebuchten Pflegeleistungen bei Bedarf jederzeit angepasst werden können. Betreuung im eigenen Zuhause: Erhalt der Selbstständigkeit und soziale Interaktion Im Zentrum des ambulanten Pflegedienstes steht die Betreuung im eigenen Zuhause. Erfahrene Betreuungskräfte unterstützen bei der Grundpflege, aktivieren den Haushalt zu machen und sorgen für soziale Interaktion, um einer Vereinsamung entgegenzuwirken. Die Pflegekräfte des Dienstes legen dabei besonderen Wert auf eine zuverlässige und bedarfsgerechte Versorgung. Aktive Teilnahme am Leben außerhalb der eigenen vier Wände Der Pflegedienst ermöglicht es seinen Kunden und Kundinnen, weiterhin ein aktives und erfülltes Leben zu führen - unterstützt durch einfühlsame Pflegekräfte. Die Betreuung außer Haus umfasst die Begleitung bei Einkäufen, Unternehmungen und Arztbesuchen, um die Mobilität der Senioren und Seniorinnen zu erhalten. Hilfe bei der Grundpflege: Diskrete Unterstützung für mehr Lebensqualität Eine weiterführende Leistung des Pflegedienstes liegt in der Hilfe bei der Grundpflege, insbesondere in Situationen, in denen die Beweglichkeit nachlässt und die persönliche Hygiene eine Herausforderung darstellt. Die Pflege erfolgt stets diskret und in enger Absprache mit den Betroffenen. Aktivierende Hauswirtschaft: Gemeinsames Bewältigen von Alltagsaufgaben Die aktivierende Hauswirtschaft des Pflegedienstes bietet Unterstützung im Haushalt, um Aufgaben wie Kochen, Putzen und Aufräumen gemeinsam mit den Betreuungskräften zu bewältigen. Dies fördert die Selbstständigkeit und ermöglicht es den Kunden und Kundinnen, ihren Alltag weiterhin eigenständig zu gestalten. Verhinderungspflege: Entlastung für pflegende Angehörige Für Situationen, in denen pflegende Angehörige selbst eine Auszeit benötigen oder keine Zeit haben, bietet der Pflegedienst Verhinderungspflege an. Damit wird gewährleistet, dass die betreuten Personen in guten Händen sind, während sich die Pflegenden erholen können. Unterstützung in nahezu jeder Situation Der ambulante Pflegedienst "Zuhause umsorgt" setzt sich somit in Reutlingen und Umgebung umfassend für das Wohlbefinden und die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden und Kundinnen ein, um diesen ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Das Unternehmen mit Sitz in der Daimlerstr. 11 in 72793 Pfullingen berät Angehörige und Kunden und Kundinnen gerne persönlich und individuell. Wer Fragen hat oder einen Termin vereinbaren möchte, kann den Pflegedienst unter der Telefonnummer 07121 159 20 70 oder via Mail an reutlingen@homeinstead.de erreichen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Home Instead Reutlingen

