Aufschwung am Immobilienmarkt in Kiel und dem Kieler Umland: Zeitpunkt für Hausverkäufe prüfen

Der Immobilienmarkt in Deutschland erlebte im Jahr 2023 eine Herausforderung, wie der kürzlich veröffentlichte Immobilienpreisindex "Greix" zeigt. Preise für Wohnimmobilien fielen, doch im letzten Quartal 2023 zeigte sich eine Trendwende, einige Regionen verzeichneten sogar einen Preisanstieg. Geschäftsführer der ECK & OBERG Immobilien GRUPPE, Herr Christian Eck, stuft den Markt derzeit wie folgt ein: "Die Entscheidung, ob man sein Haus verkauft oder vermietet, ist eine komplexe Angelegenheit, die sorgfältig abgewogen werden muss. In einem Markt mit schwankenden Preisen und wechselnden Konjunkturbedingungen ist es entscheidend, den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf zu wählen." Trotz dieser Schwankungen bleibt das Interesse an Eigenheimen hoch, angetrieben durch stagnierenden Neubau und den zunehmenden Druck auf dem Mietmarkt. ECK&OBERG sieht darin eine entscheidende Rolle, um auch in weniger idealen Marktbedingungen einen guten Verkaufspreis für Ihre Kunden zu erzielen. Für jene, die aus persönlichen Gründen ihr Haus verkaufen möchten, könnte es jedoch eine Herausforderung sein, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ein neuer Job oder andere Lebensumstände erfordern oft eine schnelle Entscheidung. Doch Geduld kann sich lohnen. Die Vorteile des Abwartens liegen auf der Hand: • Ein passendes Konjunktur- oder Zinsumfeld kann einen besseren Verkaufspreis ermöglichen. • Die Spekulationssteuer kann umgangen werden, wenn das Haus länger als zehn Jahre im Besitz ist. • Ein Verkauf ermöglicht es, bessere Konditionen bei der Finanzierung zu gewinnen. Dennoch sollte beachtet werden, dass der Verkauf eine sorgfältige Vorbereitung erfordert, um den optimalen Preis zu erzielen. Die beste Zeit für den Hausverkauf beginnt im Frühjahr, wenn professionelle Fotos bei Tageslicht und Besichtigungen im Sonnenschein einen positiven Eindruck hinterlassen. Mit der nahenden Frühlingsaison beginnt daher der Startschuss zu noch mehr Bewegung am Markt. Die ECK & OBERG Immobilien Gruppe ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation und steht seit 1993 für Innovationen, Werte und persönliches Engagement. Wir sind Ihre Experten Rund um die Immobilie in der Region Kiel und Umgebung, Hamburg und Sylt. In Schleswig-Holstein ist das Unternehmen zu Hause.

Seit ihrer nun über 30-jährigen Firmengeschichte zählen Integrität, Unabhängigkeit und Objektivität zu unseren wichtigsten Säulen der Unternehmensphilosophie. Gemäß des Unternehmensleitsatzes „Mit Werten in Führung gehen – Vertrauen, Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit".