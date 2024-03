Startseite FUE-Haartransplantation in Frankfurt - Mit Expertin Sylvia Nikisch zu natürlichem Haarwachstum Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-03-08 10:49. Die Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie DOCTOR NAURAS ABUAGELA bringt innovative Lösungen gegen Haarausfall mit dauerhaften Ergebnissen nach Frankfurt: die FUE-Haartransplantation. Die FUE-Methode ist eine minimalinvasive Technik, die einzelne Haarfollikel mit punktförmiger oder minimaler Narbenbildung transplantiert. Die präzise Vorgehensweise und die Berücksichtigung des natürlichen Haarwuchsmusters ermöglichen dauerhafte und ästhetisch ansprechende Ergebnisse. Patienten profitieren von einer schnellen und komfortablen Genesung. Unter der fachkundigen, ärztlichen Leitung von unserer Expertin Frau Sylvia Nikisch, bieten wir mit der FUE-Haartransplantation eine sichere und effektive Behandlung, um volleres Haar und mehr Selbstbewusstsein zu erreichen. Mit mehr als acht Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der FUE-Methode hat Frau Nikisch bereits über 1.000 Eingriffe erfolgreich durchgeführt, ob zur Behandlung der Kopfregion bei Geheimratsecken oder auch für mehr Fülle an den Koteletten, am Bart und an den Augenbrauen. Seit September ist Frau Nikisch in der Praxis DOCTOR NAURAS ABUAGELA als Expertin für die FUE-Haartransplantation tätig. Das Verfahren erfolgt ambulant, unter örtlicher Betäubung. Die Entnahme der einzelnen Haare erfolgt präzise und hinterlässt minimal punktförmige sichtbaren Narben. Unter Berücksichtigung des natürlichen Haarwuchses werden die Grafts nach sorgfältiger Prüfung und Aufbereitung an die gewünschten Stellen transplantiert - mit dauerhaftem Ergebnis. Durch das minimalinvasive Verfahren können unsere Patienten von einer beschleunigten Erholung profitieren und sich auch bald wieder sportlich betätigen. Jeder unserer Behandlungen geht ein ausführliches, individuelles Beratungsgespräch voraus. Im Rahmen der ärztlichen Beratung zur FUE-Haartransplantation führt Frau Nikisch zudem eine Haaranalyse durch, um die Behandlung optimal an die individuellen Wünsche der Patienten anzupassen. In unserer Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie steht der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen und Wünschen im Fokus. Im Rahmen einer vertrauensvollen Behandlung betreuen wir unsere Patienten mit höchster fachlicher Kompetenz und konnten bereits zahlreichen Menschen zu vollerem Haar und mehr Wohlbefinden verhelfen. Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Beratungstermins besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt. Online-Terminbuchung Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie

Herr Dr. med. Nauras Abuagela

Goethestraße 3

60313 Frankfurt am Main

Deutschland fon ..: +49 69 299 926 86

web ..: https://www.schoenheitspraxis-frankfurt.de/

email : mail@schoenheitsclinic-frankfurt.de Pressekontakt: Baseplus DIGITAL MEDIA GmbH

Frau Lena Müller

Textilstraße 2

41751 Viersen fon ..: 02162 897 502 0

