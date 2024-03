Startseite Reply erneut "Best in Class" im PAC Innovation RADAR für Salesforce Services in Europa Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-03-08 09:45. 08.03.2024 | Reply zählt zu den führenden Anbietern von "Salesforce Services in Europa 2024" im PAC Innovation RADAR, einer Branchenstudie des unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmens PAC. Reply zählt zu den führenden Anbietern von "Salesforce Services in Europa 2024" im PAC Innovation RADAR, einer Branchenstudie des unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmens PAC. Im Report erhält Reply die höchste Auszeichnung "Best in Class" in den fünf Branchen Energie & Versorgung, Finanzdienstleistungen, Kommunikation & Medien, Einzelhandel sowie Produzierendes Gewerbe. Die Studie bewertet die Serviceleistung von internationalen Software- und ICT-Dienstleistern, die Salesforce-Projekte in speziellen IT-Marktsegmenten umsetzen. Anhand vordefinierter Kriterien analysiert PAC die Strategie, Entwicklung und Marktposition der Anbieter und beurteilt Leistungen sowie Kompetenzen. Für IT-Verantwortliche bietet der PAC RADAR eine wertvolle Entscheidungshilfe bei der Auswahl des geeigneten Servicepartners. In den Branchen Energie & Versorgung, Finanzdienstleistungen, Kommunikation & Medien, Einzelhandel und Manufacturing erzielt Reply erneut die Auszeichnung "Best in Class" für seine herausragende Expertise und Marktstärke im Bereich Salesforce Services. Reply ist seit 2005 Salesforce Partner und setzt effektive, maßgeschneiderte Cloud-Lösungen um, die die Salesforce-Plattform nutzen, um den Erfolg von Kunden weltweit zu gewährleisten. Die auf Salesforce-Technologien spezialisierten Unternehmen Arlanis Reply, Open Reply, Retail Reply und Power Reply mit über 900 Salesforce-Zertifizierungen decken das gesamte Salesforce-Angebot ab: Vertrieb, Service und Marketing, B2B- und B2C-Handel, Integration mit Mulesoft und Analyse mit Tableau. Darüber hinaus arbeiten die Experten von Reply mit Salesforce-Erweiterungen für CPQ, Field Service Lightning, Pardot und Einstein AI. Nick Mayes, Principal Analyst bei PAC, kommentiert: "Reply erforscht intensiv das Marktpotenzial von generativer KI für Unternehmen und bietet eine starke Expertise im Bereich KI und Chat GPT. Daher war Reply in der Lage, innovative Salesforce GPT-Anwendungen in kürzester Zeit zu implementieren, um die Bedürfnisse verschiedener Branchen zu unterstützen. Reply ist führend in der Entwicklung des KI-Portfolios von Salesforce und schafft damit neue Geschäftsmodelle, Produkte und Services für Unternehmen." Filippo Rizzante, CTO von Reply ergänzt: "Reply verfolgt einen agilen und integrierten Ansatz bei der Entwicklung von Cloud-native Lösungen. Unsere international agierenden Teams nutzen die neuesten Technologien wie KI, um das Kundenerlebnis zu optimieren, und setzen Projekte um, die nachweislich zum Geschäftserfolg von Unternehmen beitragen." Reply wurde bereits 2023 von Salesforce zum "EMEA Strategic Partner" ernannt. Damit wählt Salesforce Partnerunternehmen aus, die sich über einzelne Regionen hinweg engagieren und gemeinsam mit Salesforce strategische Themen wie generative KI vorantreiben. Darüber hinaus ist Reply einer der wenigen Salesforce-Experten weltweit im Automobilsektor und wurde von Salesforce als "Automotive Cloud Launch Partner" bestätigt. Zum PAC Innovation RADAR: "Führende Anbieter von Salesforce Services in Europa 2024" Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Reply SE

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

