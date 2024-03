Startseite Photovoltaik zum Niedrigpreis: Selfio läutet die PV-Wochen ein Pressetext verfasst von Selfio_GmbH am Fr, 2024-03-08 09:38. Pünktlich mit dem beginnenden Frühling und zunehmender Sonneneinstrahlung startet Selfio mit dem Verkauf von Photovoltaik – und das direkt mit Knaller-Preisen in den PV-Wochen. Angeboten werden hochwertige PV-Module, Wechselrichter und Stromspeicher sowie Sets – und alles zu einem Preis, der sich sehen lassen kann.

Warum es sich lohnt, in Photovoltaik zu investieren Die Stromerzeugung mit einer Photovoltaik-Anlage lohnt sich – und das in vielerlei Hinsicht:

• Günstige Anschaffung: Aktuell wird keine Mehrwertsteuer auf die Komponenten einer PV-Anlage fällig. Das betrifft Photovoltaik-Module, Wechselrichter sowie Stromspeicher.

• Staatliche Förderung: In vielen Bundesländern, aber auch Kommunen, stehen Förderprogramme für eine neue Photovoltaik-Anlage oder auch der Nachrüstung einer bestehenden Anlage zur Verfügung. Das lohnt sich, denn die Investitionskosten sinken dadurch.

• Spareffekt: Die Nutzung selbst erzeugten Stroms aus einer Photovoltaik-Anlage ist weitaus günstiger als der Bezug aus dem Stromnetz – Eigenverbrauch lohnt sich also. Durch Einspeisung überschüssigen Stroms ins Stromnetz kann man zusätzlich Geld verdienen.

• Klimafreundlich: Strom aus Sonnenergie ist klimafreundlich und es entstehen keine Emissionen. Hausbesitzer reduzieren damit ihren ökologischen Fußabdruck. Das bietet der neue Photovoltaik-Bereich bei Selfio

Vom einzelnen Solarmodul, Wechselrichter und Stromspeicher bis hin zum Set mit aufeinander abgestimmten Komponenten bietet der Haustechnikshop Selfio alles, was für die neue PV-Anlage oder auch die Nachrüstung einer bereits bestehenden Anlage benötigt wird. Ob Flach- oder Satteldach, Hausfassade, Carport oder Freilandfläche – Hausbesitzer erhalten im Onlineshop alles, um klimafreundlichen Strom zu erzeugen.

Selfio setzt bei dem Photovoltaik-Sortiment auf bekannte Namen:

• Photovoltaik-Module von Astronergy: Die n-Typ TOPCon-Module bieten neueste, effiziente PV-Technologie. Sie stehen in der Variante Blackframe und Fullblack zur Verfügung.

• Wechselrichter von Huawei, KOSTAL und GoodWe: Große Auswahl an effizienten Stromumwandlern in String-Ausführung für den Betrieb der Photovoltaik-Anlage oder Hybridvariante für die zusätzliche Einbindung eines Stromspeichers.

• Stromspeicher von GoodWe und LG: Die ideale Ergänzung der Photovoltaik-Anlage zur Erhöhung des Eigenanteils des selbst erzeugten Stroms. Die Speicher eignen sich auch zur Nachrüstung einer bestehenden PV-Anlage. Photovoltaik bei Haustechnikshop Selfio kaufen

Hausbesitzer haben nun eine noch größere Produktauswahl beim Haustechnikshop ihres Vertrauens: Selfio ist die kompetente Anlaufstelle für neue PV-Anlagen oder die Nachrüstung einer bestehenden Anlage.

Die hochwertigen Photovoltaik-Module und Wechselrichter bieten die Möglichkeit, Sonnenenergie effizient in elektrische Energie umzuwandeln. Ob für den Eigenverbrauch in Kombination mit einem Stromspeicher oder die Einspeisung ins Stromnetz – mit der Solartechnik von Selfio lassen sich Photovoltaik-Projekte nach Wunsch umsetzen. Und das mit herausragend günstigen Preisen während der PV-Wochen. Weitere Informationen zu dem neuen Photovoltaik-Sortiment bei Haustechnikshop Selfio und den günstigen Aktionspreisen sind erhältlich unter PV-Wochen. Bildnachweis: ©Selfio 3U HOLDING AG

