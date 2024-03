Startseite Rohde & Schwarz führt mit dem R&S FSPN50 spezialisierte Phasenrauschanalysen und VCO-Messungen bis 50 GHz ein Pressetext verfasst von mepax am Fr, 2024-03-08 03:33. Mit dem neuesten Modell des R&S FSPN Phasenrausch- und VCO-Messplatzes erweitert Rohde & Schwarz den Frequenzbereich für Messungen vom vorherigen Maximum von 26,5 GHz auf 50 GHz. Vorschlag BU: Phasenrauschanalysen und VCO-Messungen mit dem R&S FSPN50 – jetzt bis 50 GHz. Dank konsequenter Implementierung von Funktionen speziell für die Phasenrauschanalyse und Messungen an spannungsgesteuerten Oszillatoren (Voltage-controlled Oscillator, VCO) erzielt Rohde & Schwarz mit sämtlichen Modellen des R&S FSPN ein ausgezeichnetes Preis-Leistung-Verhältnis. Der R&S FSPN ermöglicht nicht nur Hochgeschwindigkeitsmessungen, sondern bietet auch die erforderliche Genauigkeit für die Charakterisierung von Quellen wie Synthesizern, VCOs, OCXOs und DROs. Da eine höhere Testgeschwindigkeit aber prinzipiell Abstriche bei der Genauigkeit bedingt, bleibt es dem Benutzer überlassen, die für die jeweilige Applikation optimale Einstellung zu wählen. Der R&S FSPN ist damit eine ideale Lösung nicht nur für Produktionstests, sondern für viele andere Anforderungen in der Oszillatorentwicklung. Der neue R&S FSPN50 deckt den Frequenzbereich von 1 MHz bis 50 GHz ab und ergänzt die bestehenden 8- und 26,5-GHz-Modelle. Für Ingenieure, die hochwertige Oszillatoren entwickeln und produzieren, unterstützt der R&S FSPN50 Anwendungen im Ka-Band von 26,5 GHz bis 40 GHz, im Q-Band (36 GHz bis 46 GHz) und im unteren V-Band bis 50 GHz. Zu den typischen Anwendungen bei diesen Frequenzen gehören kommerzielle Punkt-zu-Punkt-Wireless- und Mikrowellenkommunikationssysteme, die Satellitenkommunikation auch mit High-Throughput-Satelliten, militärische Satelliten- und Kommunikationssysteme mit Frequenzen bis 50 GHz, Nahbereichs-Zielverfolgungsradare sowie praktisch der gesamte 5G-FR2-Frequenzbereich von 21,84 GHz bis 50,20 GHz. Grundlage der hervorragenden Phasenrauschempfindlichkeit des R&S FSPN sind zwei rauscharme interne Lokaloszillatoren, die eine Echtzeit-Kreuzkorrelation ermöglichen. Der Benutzer kann die Anzahl der Korrelationen erhöhen, um die Genauigkeit zu verbessern, oder sie reduzieren, wodurch höhere Geschwindigkeiten möglich werden. Der aktuelle Empfindlichkeitsgewinn durch die Kreuzkorrelation wird in Echtzeit zusammen mit der aktuellen Ergebniskurve angezeigt. Phasenrauschen und Amplitudenrauschen werden getrennt und gleichzeitig gemessen. Das Gerät erlaubt so nicht nur eine ausgezeichnete Analyse der Phasenrauschperformance, sondern es besteht auch eine direkte Möglichkeit zur Ermittlung der Ursache von Störungen ohne Abstriche bei der Messgeschwindigkeit. Für präzise VCO-Messungen stehen drei rauscharme Gleichstromquellen zur Verfügung. Das Gerät deckt OCXO- und DRO-Technologien genauso wie VCOs ab. Zur einfachen Fernsteuerung und Produktionsautomatisierung können Sequenzen von SCPI-Befehlen automatisch aufgezeichnet werden. Der neue R&S FSPN50 Phasenrausch- und VCO-Messplatz bis 50 GHz ist ab sofort bei Rohde & Schwarz erhältlich. Weitere Informationen finden sich unter: https://www.rohde-schwarz.com/product/FSPN www.rohde-schwarz.com

