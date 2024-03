Startseite Familien stärken – Zukunft sichern Pressetext verfasst von fotovymy am Do, 2024-03-07 22:52. "Familien stärken – Zukunft sichern“: Unterstützen auch Sie die FPÖ-Online-Petition.

Was macht Schwarz-Grün für unsere Frauen und Familien? So gut wie nichts, die Regierungsbilanz ist desaströs. Unter dem Titel „Frauenpolitik für Frauen statt woke Quotenpolitik“ haben die FPÖ-Frauen- und Familiensprecherin Rosa Ecker und die FPÖ-Klubobmannstellvertreterin Dagmar Belakowitsch heute in einer Pressekonferenz zum Weltfrauentag das schwarz-grüne Versagen aufgezeigt und eine Online-Petition zur Stärkung unserer Familien präsentiert. Für welche Verbesserungen nur die Freiheitlichen stehen und wie man sie dabei unterstützen kannst, erfährst man hier. „Der Kampf gegen die Altersarmut von Frauen, die bessere Unterstützung von Frauen mit Behinderung, die Anhebung der Niedriglöhne bis hin zur besseren Anrechnung der Care-Zeiten sowie die wirksame Reduzierung von Gewalt gegen Frauen: All diese Themen begleiten uns seit Jahren“, erinnerte unsere FPÖ-Frauen- und Familiensprecherin Rosa Ecker. ÖVP und Grüne seien diese Probleme nicht angegangen, sondern hätten die Situation sogar noch aktiv verschlechtert: „Die Bezugsdauer des Kinderbetreuungsgeldes wurde gekürzt, wenn der Partner nicht in Karenz geht. Trotz mehr Geld für den Gewaltschutz hat sich die Sicherheitslage für Frauen verschlechtert, verantwortlich dafür: die illegale Masseneinwanderung unter Schwarz-Grün, vierzig Prozent der Gewalttaten sind von Männern mit Migrationshintergrund verübt worden!“ Die Pressekonferenz von Rosa Ecker und Dagmar Belakowitsch, in der sie Klartext darüber sprechen, welche Verbesserungen es in der Frauen- und Familienpolitik braucht, kannst man hier nachschauen: Pressekonverenz https://www.youtube.com/watch?v=k0YB3AyDRtw Petition unterschreiben: https://www.fpoe.at/familien-staerken Anhang Größe petition.jpg 655.85 KB petition.jpg 655.85 KB Über fotovymy Vorname

