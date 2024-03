Startseite Kurzurlaub auf hoher See: AIDA Kreuzfahrten als Auszeit vom Alltag Pressetext verfasst von pr-partners am Do, 2024-03-07 21:49. Wenn man von AIDA Kreuzfahrten hört, denkt man sofort an Urlaub. AIDA Kreuzfahrten sind bekannt und beliebt für ihr einzigartiges Konzept, das Kreuzfahrten mit einem besonderen Lebensgefühl verbindet. AIDA Kreuzfahrten bieten eine Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten, kulinarischen Genüssen und Wellnessangeboten an Bord, um sicherzustellen, dass für jeden etwas dabei ist. Darüber hinaus hat der Service bei AIDA höchste Priorität. Mit einer aufmerksamen Crew wird jeder Gast individuell betreut und fühlt sich während der gesamten Kreuzfahrt wohl. Die Auswahl an Zielen weltweit ist groß, von sonnigen Stränden der Karibik bis hin zu faszinierenden Metropolen des Orients. Für Kurzurlaube eignen sich Kurzkreuzfahrten ab deutschen Häfen wie Hamburg, Kiel oder Warnemünde. Eine umfangreiche Auswahl an AIDA Kreuzfahrten ist auf der Website kreuzfahrten-reisebuero.de zu finden, einem Spezialreiseportal für Kreuzfahrten. AIDA Kreuzfahrt nach Norwegen und Dänemark Wer eine perfekte Gelegenheit sucht, dem Alltag für ein paar Tage zu entfliehen und die Schönheit verschiedener Städte zu entdecken, für den könnte die AIDA Kreuzfahrt „AIDAluna - Kurzreise nach Kristiansand & Kopenhagen“ interessant sein. Die Kreuzfahrt beginnt in Kiel, einer charmanten Hafenstadt in Deutschlands Norden, die als Tor zur Ostsee ihre Besucher mit ihrer Vielfalt fasziniert - von historischen Wahrzeichen bis hin zu idyllischen Küstenlandschaften. Ein absolutes Muss ist ein Spaziergang entlang der Kieler Förde. Der malerische Meeresarm durchzieht die Stadt und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Wasser und die vorbeiziehenden Schiffe. Entlang des Ufers gibt es zahlreiche gemütliche Cafés und Restaurants, die zum Verweilen einladen. Die Kieler Altstadt beherbergt eine Vielzahl von historischen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten, wie das imposante Kieler Schloss und die St. Nikolai-Kirche. Das Internationale Maritime Museum beeindruckt mit seiner Sammlung von Schiffsmodellen und maritimen Artefakten, die die Geschichte der Seefahrt eindrucksvoll präsentieren. Nach dem Start der AIDA Kreuzfahrt geht es auf hohe See, wo ein ganzer Tag der Erholung und Entspannung an Bord des Kreuzfahrtschiffs zur Verfügung steht. Am dritten Tag legt die AIDA-Kreuzfahrt in Kristiansand an, einer bezaubernden Küstenstadt im Süden Norwegens. Hier kann man einfach durch die idyllischen Straßen mit ihren malerischen Holzhäusern und engen Gassen schlendern. Die Festung Christiansholm thront majestätisch auf einer kleinen Insel vor der Küste und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Hafen. Am nächsten Tag erreichen die Teilnehmer der AIDA-Kreuzfahrt Kopenhagen, die zauberhafte Hauptstadt Dänemarks. Kopenhagen bietet eine perfekte Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem skandinavischen Design. Das malerische Nyhavn ist ein bunt gemischtes Hafenviertel mit charmanten Cafés und Restaurants am Wasser. Die berühmte Kleine Meerjungfrau, eine Bronzestatue, wurde von Hans Christian Andersens gleichnamigem Märchen inspiriert. Am letzten Tag der AIDA Kreuzfahrt kehren die Reisenden nach Kiel zurück. AIDA Kreuzfahrten bieten entspannende und genussvolle Urlaubserfahrungen Während der Zeit an Bord kann man auf dieser AIDA Kreuzfahrt auf den großzügigen Außendecks entspannen, die vielfältigen Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten nutzen oder sich im Spa verwöhnen lassen. Von aufregenden Shows und Events über vielfältige Sportmöglichkeiten bis hin zu entspannenden Wellnessanwendungen und kulinarischen Köstlichkeiten zu den Mahlzeiten erwartet die Gäste auf den AIDA Kreuzfahrten ein breites Angebot. Mehr Informationen zu AIDA Kreuzfahrten gibt es auf:

https://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/aida-kreuzfahrten Kurzprofil:

Die Moana Reisen GmbH & Co. KG ist ein auf Kreuzfahrten spezialisiertes Reiseunternehmen. Das unternehmenseignes Reiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de bietet interessante und abwechslungsreiche Kreuzfahrten namhafter Reedereien an, sowohl Flusskreuzfahrten als auch Hochseekreuzfahrten. Die Details zu den einzelnen Reisen werden auf der Website genau beschrieben. Persönliche Beratung per E-Mail und Telefon bietet der Reisevermittler ebenfalls an. Unternehmensinformation:

Moana Reisen GmbH & Co. KG

Ringstraße 4

29525 Uelzen