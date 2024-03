Fivetran: Expansion, Innovation und lokales Engagement: Mehr als 500 Konnektoren, erweiterte Enterprise-Data-Plattform und deut

München, 07. März 2024 - Fivetran (http://www.fivetran.com/), der weltweit führende Anbieter für Data Movement, hat die Marke von 500 Konnektoren überschritten und bietet damit die größte Anzahl an Konnektoren aller Data-Movement-Plattformen.

Mit seiner neuen, deutschsprachigen Website (https://www.fivetran.com/de) unterstreicht Fivetran zudem die Relevanz des DACH-Marktes. "Wir konnten bereits zahlreiche Unternehmen in Deutschland von unserer Data-Movement-Plattform überzeugen, darunter Merck, Hermes, Lufthansa, Siemens, VW Financial Services und DOUGLAS", erklärt Alexander Zschaler, Regional Vice President DACH, Zentral- und Osteuropa. "Gleichzeitig sehen wir noch ein enormes Potenzial. Denn es ist für praktisch alle Unternehmen von strategischer Bedeutung, schnelle, datenbasierte Entscheidungen treffen zu können. Mit unserer deutschen Website zeigen wir, dass Fivetran auch vor Ort präsent ist, um sie dabei zu unterstützen."

"Globale Kunden wie Autodesk, JetBlue und Morgan Stanley verlassen sich tagtäglich auf die Datenplattform von Fivetran, um KI/ML-Workloads und verschiedene betriebliche Use Cases zu unterstützen. Dazu gehören z.B. SAP-, Oracle- und IBM-Datenbankreplikationen, Predictive Analytics oder Self-Service-Analysen für datenbasierte Entscheidungen", erklärt George Fraser, Mitbegründer und CEO von Fivetran. "Das Jahr 2023 war geprägt von Produktinnovationen und deutlichen Fortschritten in den Bereichen Sicherheit, Compliance, Geschwindigkeit und Skalierung. Wir waren noch nie so überzeugt von unserer Mission, den Zugang zu Daten so einfach und zuverlässig wie die Nutzung von Strom zu machen und Unternehmen bei deren Innovationskraft und Geschwindigkeit zu unterstützen."

2023 konnte Fivetran seine Position als weltweit zuverlässigste Datenintegrationsplattform mit einer Rekordnutzung weiter ausbauen: Jeden Monat bewegt die Fivetran-Plattform mehr als 3.600 TB an Daten und verwaltet mehr als 2,1 Millionen Schemaänderungen. Fivetran läuft bei allen drei großen Cloud-Service-Anbietern (Amazon Web Services, Google Cloud Platform und Microsoft Azure) und deckt mehr als 25 Cloud-Regionen (https://www.fivetran.com/press/fivetran-expands-data-movement-platform-t...) ab.

Eine unabhängige Studie von IDC (https://www.fivetran.com/blog/new-idc-analysis-the-value-of-fivetran-for...)bescheinigt der Fivetran-Plattform einen jährlichen Produktivitätsvorteil von durchschnittlich 1,5 Millionen Dollar an Kosteneinsparungen pro Kunde und einen ROI von + 400 % innerhalb von drei Jahren. Der aktuelle Benchmark-Report (https://go.fivetran.com/reports/high-volume-data-replication-evaluating-...) "High-Volume Data Replication" des Analystenhauses GigaOm zeigt: Fivetran HVR hat eine 27-fach geringere Latenzzeit als Qlik Replicate und ist um 63 % günstiger.

Zu den wichtigsten Produktinnovationen bei Fivetran aus dem Jahr 2023 gehören:

- Unterstützung für Amazon S3 mit Apache Iceberg und Delta Lake für großvolumige, kostengünstige Datenspeicher mit einfachem Zugriff und umfassender Compliance

- Unterstützung für Microsoft OneLake durch eine Integration mit Microsoft Fabric als neues Data-Lake-Ziel sowie Unterstützung für Delta Lake auf Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2. Damit stehen Kunden zwei Microsoft-Data-Lake-Destinationen zur Verfügung, um ihre Daten-Workloads mit einer der sofort vorkonfigurierten, vollständig verwalteten Datenpipelines von Fivetran sicher zu konsolidieren.

- Fivetran Private Deployment ermöglicht Organisationen, die sensible Daten verwalten, Fivetran vor Ort oder in einer eigenen Virtual Private Cloud (VPC) zu hosten.

- Zertifizierter Status durch HITRUST in allen Cloud-Regionen weltweit unterstützt den Schutz hochsensibler Informationen, einschließlich Gesundheitsdaten.

- Fivetran Trust Center - ein benutzerfreundliches Portal mit einfachem Zugriff auf die umfassenden Sicherheits- und Compliance-Zertifizierungen von Fivetran, einschließlich SOC 1, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, CyberEssentials und mehr.

- Fivetran Lite Konnektoren nutzen generative KI und natürliche Sprachverarbeitung für die Entwicklung von Konnektoren für praktisch jede SaaS-Anwendung. Mit dem By-Request-Programm von Fivetran können neue Lite-Konnektoren in nur 30 Tagen erstellt werden, sodass Kunden keine wertvollen technischen Ressourcen für die Entwicklung von Konnektoren aufwenden müssen.

- Software Developer Kits (SDKs) ermöglichen Drittanbietern, Integrationen auf der Infrastruktur von Fivetran aufzubauen und die Markteinführung neuer Konnektoren und Destinationen zu beschleunigen. Wenn Partner Konnektoren und Ziele entwickeln, werden diese Teil des Fivetran-Angebots und können von Fivetran-Kunden genutzt werden.

Zudem baute Fivetran sein Partner-Ökosystem weiter aus. Das Unternehmen wurde als Databricks Innovation Partner of the Year, Google Cloud's Data Ingestion Partner of the Year und dbt Labs' Technology Partner of the Year ausgezeichnet. Als SAP Silver Partner hat Fivetran seine SAP-Datenreplikationsfähigkeiten mit dem Aufbau von Integrationen zu SAP HANA und SAP ECC Quellen erweitert. Aktuell entwickelt Fivetran Konnektoren für SAP SuccessFactors, SAP Ariba und SAP OData. In Zusammenarbeit mit dbt Labs bietet Fivetran eine neue Orchestrierungsintegration mit dbt Cloud (https://www.fivetran.com/press/fivetran-introduces-dbt-cloud-orchestrati...) an. Sie ermöglicht es Unternehmen, Datenbewegungen und -transformationen nahtlos innerhalb derselben Plattform zu verwalten.

Darüber hinaus wurde Fivetran in die Deloitte Technology Fast 500, die 2023 Forbes Cloud 100, die Inc. 5000 und in die Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen der San Francisco Business Times aufgenommen. Fivetran wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für Datenintegration 2023 vom "Niche Player" zum "Challenger" und erhielt den Ventana Research 2023 Digital Leadership Award.

Über Fivetran

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, unterstützt Kunden bei der Nutzung ihrer Daten für KI-Anwendungen, ML-Modelle, Predictive Analytics und operative Workloads. Die Fivetran-Plattform zentralisiert zuverlässig und sicher Daten aus Hunderten von SaaS-Anwendungen und Datenbanken in jede beliebige Destination - on-premise, in der Cloud oder in einer hybriden Umgebung. Tausende von globalen Marken, darunter Autodesk, Conde Nast, JetBlue und Morgan Stanley, vertrauen Fivetran, um ihre wertvollsten Datenbestände zu bewegen, Analysen zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und Innovationen voranzutreiben.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de

