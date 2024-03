Startseite TrackerID Fahrrad-Diebstahlsicherung & -Klingel, Apple-AirTag-kompatibel Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-03-07 10:18. Das Zweirad immer blitzschnell über das iPhone orten - Als Klingel getarnte Fahrrad-Diebstahlsicherung

- Spritzwassergeschützt: IPX4 Kein langes Suchen mehr: Mit der als Klingel getarnten Diebstahlsicherung von TrackerID (https://www.pearl.de/ar-2-605.shtml) findet man das Fahrrad blitzschnell wieder, wenn es entwendet wurde oder man den Abstellort vergessen hat. Die Diebstahlsicherung lässt sich z.B. auch an einem E-Scooter, Segway und Fahrrad-Kinderanhänger befestigen. Air-Tag-kompatibel: Die Fahrrad-Diebstahlsicherung in der Klingel (https://www.pearl.de/mtrkw-12430-fahrrad-diebstahlsicherungen-klingeln-a...) verdeckt den Air-Tag von Apple vollständig und sichert ihn mit 4 Schrauben. Mit dem iOS-Gerät und der App "Wo ist?" lässt sich der Standort des Fahrrads einfach überprüfen. Auch ohne Air-Tag nutzbar: Das Schloss kann als normale Klingel verwendet werden, um bei Bedarf andere auf sich aufmerksam zu machen. - Als Klingel getarnte Fahrrad-Diebstahlsicherung: benötigt den AirTag von Apple (nicht enthalten)

- EAN: 4022107430098 Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5535-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5535-4029.shtml Auch als 2er-Set erhältlich:

TrackerID 2er-Set Fahrrad-Diebstahlsicherung & -Klingel, Apple-AirTag-kompatibel

Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5536-625

