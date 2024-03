Startseite „Blackbox COFAG“: Schwarz-grüne Geldverteilungsmaschine ohne Kontrolle Pressetext verfasst von fotovymy am Mi, 2024-03-06 20:16. „Blackbox COFAG“: Schwarz-grüne Geldverteilungsmaschine ohne Kontrolle 18,7 Millionen Euro für Benkos Firmennetzwerk, weit über der eigentlichen Höchstgrenze für Unternehmensverbünde. 164.000 Euro für eine Werbefirma aus dem familiären Umfeld von ÖVP-Kanzler Nehammer, die trotz Corona fette Gewinne schrieb. Das sind nur zwei erste Beispiele für fragwürdige Zahlungen der COFAG, deren Konstrukt auch bereits vom Rechnungshof und Verfassungsgerichtshof zerpflückt wurde. „Vor diesem Hintergrund stellt sich die drängende Frage, ob es genau diese Klientel- und Günstlingspolitik war, die für die Entscheidung ausschlaggebend war, die Entschädigungen über eine ‚Black Box‘ namens COFAG abzuwickeln und sie damit jeder Transparenz und Kontrolle zu entziehen“, analysierte Hafenecker den möglichen Hintergrund, warum es ÖVP und Grünen so „wichtig“ war, die Entschädigungen nicht etwa über die Finanzämter abzuwickeln: „Wir werden die Auskunftspersonen damit konfrontieren und die politische Verantwortung dingfest machen. Ich bin überzeugt davon, dass dadurch einmal mehr der ‚tiefe Staat der ÖVP‘ in dieser Republik zum Vorschein kommen wird!“ Quelle: Newsletter FPÖ Foto: FPÖ Hafenecker Anhang Größe hafenecker 99.jpg 220.63 KB Über fotovymy Vorname

