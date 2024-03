Startseite StrategieAI.com - neue Wege in der Unternehmensführung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-03-06 18:40. Die Integration von menschlicher und künstlicher Intelligenz in Strategie und Leadership Frankfurt am Main, März 2024 Auf der Suche nach einer neuen Dimension der Unternehmensführung? Willkommen bei StrategieAI.com! In einer sich ständig verändernden und komplexeren Welt müssen sich Unternehmer zwei entscheidenden Fragen stellen: "Was muss mein Unternehmen tun, um auch in Zukunft lebensfähig zu bleiben?" und "Auf welche Steuerungsparameter muss ich mich dabei konzentrieren, um mein Unternehmen erfolgreich in den nächsten Lebenszyklus zu bringen?" Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann bringt menschliche und künstliche Intelligenz zusammen, um individuelle Antworten auf diese Fragen zu finden. Mit über 30 Jahren Erfahrung in Beratung, Forschung und Lehre im Bereich Systeme, strategisch relevante Märkte, Komplexität und Geschäftsmodelle steht er Unternehmen zur Seite. Seit mehr als 15 Jahren integriert Prof. Dr. Schließmann eine innovative KI zur Vermessung der Interdependenzen von Unternehmenssteuerungsparametern in seinen "Schließmann-Strategie-Würfel". Jetzt, da die Zeit reif ist für einen Relaunch, präsentiert er seine neue Methode des "Strategie-Würfels", die eine revolutionäre Dimension der Unternehmensführung eröffnet. Der "Strategie-Würfel" ist mehr als nur ein Werkzeug - er ist ein Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Strategien entwickeln und umsetzen. Es ist eine Einladung, sich von traditionellen Denkmustern zu verabschieden und sich auf eine neue Ära der Strategie- und Leadershiparbeit einzulassen. Der "Strategie-Würfel" ermöglicht es Unternehmen, komplexe Zusammenhänge lebensfähiger Geschäftsmodelle zu erkennen, zu analysieren, zu messen und zu steuern. Damit sind sie optimal ausgerichtet für die Zukunft. Prof. Dr. Schließmann weist darauf hin, dass viele einst exzellente Unternehmen und Marktführer oft abrupt scheitern, weil sie den nächsten Unternehmenslebenszyklus mit lebensfähigen Geschäftsmodellen und Leistungen nicht erreichen. Die zentrale Frage lautet daher: Wie kann mein Unternehmen im Strategisch Relevanten Markt die originären Intention der Kunden besser als alle anderen zu erfüllen? Die Entwicklung solcher Geschäftsmodelle und Strategien erfordert eine andere Denkkultur und Führung im Unternehmen. Lineare Logik und Extrapolation des Gestern ins Morgen sind ungeeignet. Strategie muss flexibel und iterativ sein, um dynamischen Veränderungen gerecht zu werden. Der Relaunch von StrategieAI.com markiert einen Wendepunkt in der Unternehmensführung, indem menschliche und künstliche Intelligenz zusammenkommen. https://StrategieAI.com CPS Schließmann I Wirtschaftsanwälte - Die Business Development Kanzlei. Professor Dr. Christoph Ph. Schließmann ist international tätiger Wirtschaftsanwalt in Frankfurt am Main gilt als Stratege unter den Wirtschaftsanwälten an der Schnittstelle von Wirtschaft & Recht mit über 30 Jahren Erfahrung. Christoph Schließmann lehrte 16 Jahre strategische Unternehmensführung und Entrepreneurship in Executive- und MBA-Programmen an St. Galler Business Schools und seit den 90ern am MCI Innsbruck und der Universität Salzburg, wo er seit 2005 Honorarprofessor für Unternehmensführung ist. Christoph Schließmann ist Autor von 10 Fachbüchern, u.a. "Das Konzept Interdependency" und "Leistungspotenziale im Fadenkreuz (bei bei Springer Gabler erschienen). Kontakt:

