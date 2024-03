Startseite Anpassung der Schlafumgebung als Mittel zur Stressreduktion und Schlaffoerderung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-03-06 18:40. Stuttgart. Es wird in der Gesellschaft immer öfter akzeptiert, dass mentale Entspannung und guter Schlaf wichtig für die Leistungsfähigkeit und Gesundheit sind. Die SPARTANER Netzwerkpartner Bettwaren-Shop.de und die APROS Consulting & Services GmbH haben das komplexe Thema der körperlichen mentalen Gesundheit und Stressreduktion als Gesundheitsthema entdeckt und zeigen Wege zur Reduktion von negativen Impulsen für einen besserem Schlaf und das persönliche Wohlgefühl auf. Der SPARTANER Life-Coaching Ansatz zielt auf einen gesünderen und glücklicheren Alltag. Oft sind nur kleine Änderungen der Verhaltensweisen, Umgebung und Gedanken hilfreich, um Stress abzubauen und einen erholsameren Schlaf zu finden. Jedoch ist es auch wichtig zu verstehen, dass nach solchen Änderungen, die körperlichen und emotionalen Stresssymptome nicht sofort abklingen. Denn der Mensch braucht Zeit bis er wieder in sein normales Gleichgewicht kommt. Nach intensiven Stressphasen kann das sogar viele Wochen dauern. Und sind die geplanten Erholungsphasen nicht mehr ausreichend, werden sogar normale Alltagsaufgaben zum Stressfaktor. Für einen erholsamen Schlaf und zur Verbesserung der eigenen Stresssituation kann man sich als erstes die direkte Wohnumgebung anschauen. Eine ruhige Gestaltung, beispielsweise wenig Bilder an den Wänden, die Vermeidung eines Schreibtisches oder eines Wäscheständers im Schlafzimmer, machen den Raum mehr und mehr zur Erholungszone. Selbst die Farben und Muster der Schlafzimmerwände und Bettwäsche haben einen Einfluss auf die Psyche der Menschen. Folgt man der Meinung der Experten und Farblehre, hat die Farbe Grün Hoffnung, Ruhe, Sicherheit, Inspiration, Frische, Natur und Leben als Assoziation. Das Schlafzimmer, die Bettbezüge oder Spannbettlaken in Grün strahlen positive Gefühle aus und beruhigen. Ein ähnlicher Effekt kann auch durch die Farbe Blau, oder bläuliche Elemente im Grünton erzielt werden. Darüber hinaus auf einfarbige Bettwäsche oder bei den Mustern der Heimtextilien auf maritime Elemente oder ruhige Symbole und Linienführung zu achten, ist eine Empfehlung der Bettwaren-Shop.de Fachberatung. Heutzutage scheint es immer wichtiger zu werden, die Psyche der Menschen auszugleichen. Da wundert es auch nicht, dass die Farbe des Jahres 2024 Peach eher sanfter ist und lindgrüne Kissen- oder Bettbezüge derzeit in Mode kommen. Die Heimtextilexperten des Burladinger Unternehmens setzen auf eine hochwertige Produktberatung ihrer Kunden. "Wohlfühlschlaf ist ein sehr komplexes Thema", so Geschäftsführer Holger Genkinger. Dabei ist ihm auch wichtig: "Die Regeneration durch Schlaf, wird auch durch den richtigen Wärmegrad der Decke (z. B. "1" Extra Leicht oder "2" Leicht im Sommer) und die Wahl des richtigen Kissens bestimmt. Das herkömmliche 80 * 80 cm Kissen durch ein 40*80 Nackenstützkissen zu ersetzen, kann bereits viel bewirken. Zusätzlich können temperaturausgleichende Materialien, wie Merino oder ein Bezug aus Seide, Leinen oder Bambus die richtige Wahl für den Sommer sein", erklärt Holger Genkinger. Und SPARTANER Team Lead and Life-Coach Volker Feyerabend ergänzt "Eine mentale Entspannung kann zusätzlich auch durch Mediation, Yoga, zwischenmenschliche Kontakte, Freude, Bewegung und Sport erreicht werden". "Die Einstellung zum Leben, Stress und Schlaf ist auch ein weiterer wichtiger Baustein". In seinen Mental-Trainings schult er Gelassenheit, Dankbarkeit und Konzentration auf das persönliche Glück. Der vom Land Baden-Württemberg prämierte SPARTANER-Team.de Plan setzt auf Bewegungs- und Sporteinheiten um fitter zu werden, den Cortisolspiegel abzubauen und eine aktive Muskelentspannung zu fördern. "Aber auch die achtsame Me-Time, beispielsweise durch einen ruhigen Spaziergang im Wald, ein Tasse Früchtetee statt Alkohol als festes Abendritual oder auch der entspannte Blick aus dem Fenster, beruhigen die Gedanken", so Coach Volker Feyerabend. Werden zur Schlafförderung weitere persönliche Verhaltensweisen angeschaut, sollte auch das Thema Ernährung nicht zu kurz kommen. Spätes und "schweres" Essen zu vermeiden, Omega 3 und Vitamin D auf den Speiseplan zu setzen, sei sinnvoll um den Cortisol Spiegel zu senken. Also warum nicht mal Lebensmittel mit diesen Inhaltsstoffen, wie Lachs, Hering, Makrele, Orangen auf den Speiseplan setzen und diese beispielsweise mit Kurkuma oder Safran würzen? Das Thema Schlafförderung ist sehr komplex. Durch leichte Anpassungen der richtigen Umgebungsbausteine in Wohnung oder Schlafzimmer, die bewusste Entspannung, ausreichend Bewegung, eine gesunde Lebensweise und eine positive Einstellung, können eine wichtige Rolle für den persönlichen Schlaf und die Stressreduktion spielen. Weitere Informationen:

www.Bettwaren-Shop.de

www.Spartaner-Team.de/module/individuelles-coaching/life-coaching Holger Genkinger bietet ein abgerundetes Sortiment rund um den Schlaf, das Bett und Bad zu fairen Preisen und mit einer persönlichen Beratung. Bettwaren-shop.de ist das Fachgeschäft für guten Schlaf im Internet und bietet langjährige Erfahrung im Umgang mit Heimtextilien Firmenkontakt

Holger Genkinger GmbH

Holger Genkinger

Im Eschle 11

72393 Burladingen

(+49) 07475 9 15 98 20

https://www.bettwaren-shop.de Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen- Germany

+49 (0)7121-98099-11

