Neue CAPTCHA-Technologie Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-03-06 15:38. Sicherer Schutz auch gegen Hacker Hamburg, 06.03.2024 Neue Captcha-Technologie: POWER CAPTCHA ist einfach anzuwenden und schützt Formulare und Login-Bereiche nicht nur gegen Bots sondern auch gegen Hacker. Dabei müssen Anwender:innen einen Wert im Hintergrund eines Bildes erkennen und den dazu passenden Lösungswert im Vordergrund des Bildes anklicken. Alternativ können sie einen Lösungscode per E-Mail anfordern. Ohne Cookies und sparsam mit Daten "Wir wollten ein Captcha entwickeln, das einfach zu bedienen ist, keine unnötigen Daten sammelt und den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht." so Christian Niemann, Vorstand der Uniique AG. "Gerade der Marktführer reCAPTCHA von Google ist sehr intransparent, was die Datenverwendung betrifft, daher haben wir nach einer sicheren Alternative gesucht. Unser Captcha sollte zudem auch gegen Cyberangriffe durch Hacker schützen und keine Daten außerhalb der EU verarbeiten." Grundsätzliche Prüfung der Berechtigung POWER CAPTCHA unterscheidet nicht primär, ob ein Mensch oder ein Bot eine Interaktion ausgelöst hat - es wird grundsätzlich geprüft, ob der Zugriff berechtigt ist. Im Gegensatz zu anderen Captchas, ist die Zugriffskontrolle durch die Websitebetreiber:innen individuell konfigurierbar. Jeder Lösungsversuch erzeugt einen verschlüsselten Code, den die zentrale POWER CAPTCHA-KI bewertet und sich für eine begrenzte Zeit merkt. Bei weiteren Lösungsversuchen desselben Users/Clients, wird der Schwierigkeitsgrad der Lösung erhöht, oder es werden ggf. weitere Interaktionen für eine bestimmte Zeit abgelehnt. Diese und weitere Parameter können Websitebetreiber:innen individuell festlegen. DSGVO-konformer Umgang mit Daten Es werden keine Daten auf Geräten der Nutzer:innen gespeichert. Die für die Sicherheitsprüfung verwendeten Daten (i.d.R. IP-Adresse und ggf. E-Mail-Adresse/ Benutzername) werden über verschlüsselte Kommunikationswege übertragen und in nicht lesbarer Form (verhasht) verarbeitet. Darüber hinaus werden keine weiteren Daten verarbeitet und Daten werden nur solange gespeichert, bis die Sicherheitsprüfung und der Bearbeitungszeitraum abgeschlossen sind. Vielseitig einsetzbar Mit POWER CAPTCHA können Formulare und Login-Bereiche geschützt werden, so ist es u.a. auch möglich spezielle Shop-Funktionen zu schützen, Downloads zu limitieren oder den Aufruf von Websites bzw. App-Funktionen einzuschränken - optional auch ohne die sichtbare Anzeige eines Captchas (No-Captcha-Einstellung). Weiterführende Informationen zu POWER CAPTCHA Whitepaper mit Systembeschreibung: https://power-captcha.com/dsgvo-konformer-website-schutz/

Weitere Informationen zu POWER CAPTCHA finden Sie auf power-captcha.com (https://power-captcha.com) Verfügbares Bildmaterial Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung: https://power-captcha.com/presseinformationen/

Medienkontakt

Dörthe Krahe, Marketing Manager, Uniique AG: pr-de@UniiqueAG.com POWER CAPTCHA ist eine Entwicklung der Uniique Information Intelligence AG. Die Uniique AG ist ein Hamburger Software-Unternehmen, welches seit 2010 u.a. eine mehrfach ausgezeichnete Software für die Automatisierung und Personalisierung im Kommunikations-, Marketing- und Service-Umfeld anbietet. Mehr Informationen finden Sie auf uniique.com. Kontakt

Uniique AG

Dörthe Krahe

Oehleckerring 11

22419 Hamburg

+4940688920026

