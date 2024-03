Startseite re-charge von dbramante1928 - den Wandel stärken Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-03-06 12:34. Ladegeräte und -kabel nachhaltig und umweltschonend kaufen Ølstykke DK, 6. März 2024 - Nachhaltigkeit und Wiederverwertbarkeit sollten nicht bei Kabeln, Powerbanks, kabellosen Auto- und Wandladegeräten aufhören. Aus diesem Grund setzt sich das dänische Unternehmen dbramante1928 mit seiner neuesten Produktkollektion re-charge für den Wandel ein. Jährlich werden mehr als 1,3 Milliarden Laptops und Telefone verkauft. Jedes dieser Geräte benötigt ein Ladegerät und ein Kabel. Im Jahr 2023 wurden allein mehr als 51.000 Tonnen Ladekabel entsorgt. 87,5 % des Elektroschrotts werden auf Deponien entsorgt und oft verbrannt, wodurch schädliche Emissionen entstehen. Es ist Zeit für eine Veränderung. re-charge wurde von Grund auf so konzipiert, dass es zu 100 % recycelbar ist und ohne Abstriche bei Funktionalität, Haltbarkeit, Sicherheit und Übertragungsgeschwindigkeit hergestellt wird. Das komplette Sortiment an mobilem Ladezubehör besteht aus 100 % GRS-zertifiziertem, recyceltem Kunststoff. Darüber hinaus übernimmt dbramante1928 die Verantwortung für seine Produkte (und andere) durch seine neue Lifecycle-Management-Initiative, die es ihm ermöglicht, Altprodukte (Elektroschrott) sicher, effizient und verantwortungsbewusst zu recyceln, ihnen ein zweites Leben zu geben und ansonsten weggeworfene Materialien wieder zu verwenden. Re-charge gehören zu den weltweit ersten Ladegräte aus recyceltem Kunststoff, die genau wie deren Elektronik erneut recycelbar sind. Als einziger Hersteller unterstützt dbramante1928 nicht nur alle Schnellade-Standards, sondern gibt auch fünf Jahre Garantie auf seine Produkte. Eine kostenlose Produkt-Entsorgung nach Lebensende wird den Kunden ebenfalls offeriert, um den nachhaltigen Kreislauf zu schließen.

Wussten Sie, dass die Produktion von 1 kg Gold aus Elektro- und Elektronik-Altgeräten eine 99,99%ige Reduzierung der CO2-Emissionen gegenüber dem historischen Bergbau bedeutet? Außerdem entstehen keine Umweltschäden und der Wasserverbrauch ist im Vergleich dazu minimal. Die Produkte von dbramante1928 verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich der Wandladegeräte, die eine fünfjährige Garantie haben und mit GaN-Technologie ausgestattet sind.

Galliumnitrid (GaN) ist ein kristallähnliches Material, das höhere Spannungen leiten kann. Der Strom fließt schneller durch Komponenten aus GaN als durch Silizium, was zu einer höheren Verarbeitungsgeschwindigkeit führt. GaN ist effizienter, so dass weniger Wärme entsteht. Da weniger Wärme erzeugt wird, können die Komponenten näher zusammengebracht werden, um die Ladegeräte kleiner als je zuvor zu machen. Dies klappt ohne zu Lasten der Leistung oder der Sicherheit zu gehen. Dadurch werden auch die Menge der verwendeten Materialien, der Produktionsaufwand und die Frachtemissionen erheblich reduziert und die Umwelt geschützt. Ihre Entscheidung zählt. Werden Sie Ihr Gerät mit Strom versorgen und den Planeten mit dem kompromisslos hergestellten Ladezubehör von dbramante1928 schützen? Verfügbar sind die unterschiedlichen Modelle ab April. So kosten unter anderen die am meist verwendeten Charger wie der 20W USB C Charger 19,99 Euro und der 30 Watt USB-C Charger 29,99.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dbramante1928.com .

Produktinformationen und Datenblätter finden Sie hier: https://dbramante1928.com/pages/marketing-material .

