Kombination der besten Seiten Kenias: Safari- und Strandurlaub als Kenia-Safari-Reisen

Lust auf einen besonderen Urlaub? Kenia ist ein ideales Reiseziel, das jedes Jahr Millionen von Urlauber anlockt. Hier gibt es weltberühmte Nationalparks wie die Masai Mara und atemberaubend schöne Strände an Kenias langer Küste. Warum also nicht eine aufregende Safari durch die Masai Mara mit einem erholsamen Strandurlaub in Kenia verbinden? So kann man die faszinierende Tierwelt der besonders tierreichen Masai Mara entdecken und gleichzeitig an einem der schönsten Strände Kenias entspannen. Das Spezialreiseportal kenia-safari-reisen.de bietet die perfekte Kombination aus Abenteuer und Erholung. Es wird von echten Kenia-Experten betrieben und kombiniert Safaris und Strandhotelurlaub.

Traumurlaub am Galu Beach ergänzt die unvergesslichen Kenia Safari Reisen

Das 4-Sterne-Hotel Neptune Paradise Beach Resort & Spa liegt direkt am malerischen Galu Beach südlich von Kenias lebhafter Hafenstadt Mombasa. Das moderne Resort wurde 2016 renoviert und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für einen All-Inclusive-Urlaub in Kenia. Die Hotelanlage liegt an einem der schönsten Strände Kenias, dem Galu Beach, der südlich an den berühmten Diani Beach angrenzt. Das Hotel liegt neben den Schwesterhotels Neptune Palm Beach Boutique Resort & Spa und Neptune Village Beach Resort, eingebettet in einen gepflegten Palmengarten und mit direktem Zugang zum Strand. Die Kenia-Reisenden wohnen hier in komfortablen, zweistöckigen Bungalows im landestypischen Stil mit Makuti-Dach. Zwischen den charmanten Bungalows und dem Strand erstreckt sich eine weitläufige Liegewiese mit großem Swimmingpool und Kinderbecken. Das Resort verfügt über mehrere Restaurants und Bars, darunter ein Hauptrestaurant, das Frühstück, Mittag- und Abendessen in Buffetform serviert, sowie ein à la carte-Restaurant, das mittags Snacks und abends Meeresfrüchte-Spezialitäten anbietet. Ein weiteres Restaurant bietet ganztägig Kaffee und Tee an. Im Resort haben die Teilnehmer der Kenia-Safari-Reise die Möglichkeit, an einer Vielzahl von Sportaktivitäten teilzunehmen, darunter Beachvolleyball, Tennis, Wassergymnastik, Billard, Bogenschießen und Tischtennis. Auch bei Wellness- und Beautybehandlungen sowie Massagen oder beim Unterhaltungsprogramm kann man sich die Urlaubszeit vertreiben. In der Umgebung kann man Golf spielen oder tauchen.

Auf einer Kenia Reise die Wunder der Masai Mara kennenlernen: Kenia Safari Reisen

Ganz besondere Abwechslung bietet dann die in den Strandurlaub eingebettete Safari, so beispielsweise die „4 Tage Masai Mara Pur Flugsafari im Oloshaiki Camp“. An vier aufregenden Safaritagen erleben die Teilnehmer dieser Kenia Safari die faszinierende Tierwelt der weltberühmten Masai Mara. Die Kenia-Safari-Reise beginnt mit der Abholung vom Strandhotel und einem aufregenden Flug in die Masai Mara. Untergebracht im komfortablen Oloshaiki Camp, das idyllisch am Ufer des Talek Flusses liegt, beginnt die Kenia-Safari mit einer ersten Pirschfahrt gleich nach der Ankunft mit dem Flugzeug und der Fahrt zum Camp sowie einer anschließenden Mittagspause. Am Nachmittag begeben sich die Teilnehmer der Kenia Safari auf eine weitere ausgedehnte Pirschfahrt entlang des Talek Flusses, gefolgt von einem entspannten Abend im gemütlichen Camp. Auch an den folgenden beiden Tagen erkunden die Safariteilnehmer die Masai Mara und begeben sich auf die Suche nach den "Big Five" und anderen faszinierenden Tieren wie Geparden, Krokodilen und Flusspferden. Die Nächte verbringen die Safarigäste im Oloshaiki Camp, wo sie in geräumigen Zelten mit traumhaftem Blick auf den Talek River entspannen können. Am vierten Tag endet die Kenia-Safari mit einer letzten Frühpirsch, bevor es zum Airstrip und mit dem Flugzeug zurück an die Küste und ins Strandhotel geht.

