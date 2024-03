Startseite EcoZert bestätigt: PROJEKTSERVICE Schwan handelt nachhaltig Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-03-05 12:27. Das Meckenheimer Unternehmen präsentiert stolz das gerade erhaltene EcoZert als sichtbaren Beweis für eine erfolgreich durchlaufene Zertifizierung im Bereich Nachhaltigkeit. Meckenheim, den 05.03.2024 "Gerade im Messebau und im Veranstaltungswesen ist der nachhaltige Umgang mit Ressourcen noch nicht überall angekommen. Hier heben wir uns deutlich vom Marktumfeld ab und dies möchten wir mit dem gerade erworbenen Zertifikat sichtbar dokumentieren", erläutert Geschäftsführer Holger Schwan seine Motivation, als erster Messebauer den aufwendigen Zertifizierungsprozess erfolgreich zu durchlaufen.

Der inhabergeführte Mittelständler aus Meckenheim ist spezialisiert auf die Bereiche Messebau, Veranstaltungen und Werbetechnik. Nachhaltiges, ökologisches und bewusstes Handeln im Umgang mit Mitarbeitenden sowie Kunden sind für Holger Schwan selbstverständlich. Bereits seit 2010 durchläuft er mit seinem Unternehmen regelmäßig Audits im Bereich klimaneutralen Digitaldruck bzw. klimaneutralen Messebau. Die Zertifizierungen erfolgten im Gold- und Platinstatus. Seit 2016 ist Schwan zudem CSR-Botschafter des Rhein-Sieg-Kreises. Und so stand für Schwan schnell fest, eine EcoZertifizierung zu absolvieren, um das im Unternehmen durchgängig gelebte nachhaltige Handeln sichtbarer nach außen zu dokumentieren.

PROJEKTSERVICE Schwan (https://projektxxl.de/) setzt im Bereich Messebau auf Systembauweisen und individuelle Bauweisen, die sichtbar Ressourcen schonen. Viele Bauteile sind mehrfach im Einsatz, ohne einen negativen oder gebrauchten Eindruck zu hinterlassen. "Dies trifft auf die Zustimmung unserer Kunden, für die Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Der Messebau hat sich verändert. Wir setzen bereits in der Beratung unserer Kunden auf Nachhaltigkeit, wiederverwertbare und ökologische Materialien", betont Schwan.

Verliehen wurde dem Experten für professionelles Messe- und Veranstaltungswesen das EcoZertifikat im Rahmen einer umfassenden Prüfung. Zu den Kriterien, die überprüft wurden, gehören neben einem sehr guten Bonitätsindex und Bilanzrating vor allen Dingen der nachhaltige Umgang mit Ressourcen. Dies hat PROJEKTSERVICE Schwan nachgewiesen und dokumentiert, dass das Unternehmen durchgängig nachhaltig aufgestellt ist und im Vergleich zu den Vorjahren deutlich weniger Ressourcen einsetzt. Diesen Nachweis erbrachte der Meckenheimer Unternehmer auch, als es um soziales Handeln und zuverlässige Unternehmensführung ging.

PROJEKTSERVICE Schwan hat den Zertifizierungsprozess erfolgreich durchlaufen. So erhielt der Gewinner des Mittelstandspreises "Ludwig" im Jahr 2017 das EcoZert durch die Creditreform als Qualitätsauszeichnung für besonders nachhaltiges Handeln und darf sich als erster Messebauer jetzt mit Siegel und Zertifikat schmücken. "Communicate your Ideas!", so der Slogan von Projektservice SCHWAN aus Meckenheim, ein Unternehmen, das sich auf Messebau und Werbetechnik spezialisiert hat. Projektservice - das heißt die Erwartungen der Kunden sind das PROJEKT und zur Erreichung der Ziele wird mit dem SERVICE gedient. Egal, ob im Bereich Messebau, Ausstellungsbetreuung oder die grafische Produktion mit eingebundener Werbetechnik. Beim Ludwig 2017, dem regionalen Zusatzpreis zum "Großen Preis des Mittelstandes" war PROJEKTSERVICE Schwan Gesamtsieger in allen Kategorien. Das Besondere an Projektservice Schwan: Nachhaltigkeit, Umweltschutz und eine umfassende Unterstützung der knapp 50 Mitarbeiter wird hier großgeschrieben und das seit über 25 Jahren! Beleg dafür ist die Ernennung des geschäftsführenden Gesellschafters Holger Schwan zum CSR-Botschafter. Firmenkontakt

