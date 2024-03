Startseite Hotel Investments AG startet neue Website für Serviced Apartments Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-03-04 18:25. Die Hotel Investments AG, ein etabliertes Schweizer Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und -management, kündigt mit Freude den Launch ihrer neuen Website www.serviced-apartments.ag an. Die Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch) ist seit vielen Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz als etablierter Experte in der Hotellerie bekannt. Als Investor und Betreiber von Hotels hat sich das Unternehmen mit seinen Partnern einen Namen gemacht und steht für Qualität und Expertise im Hotelgewerbe. Mit der neuen Website reagiert die Hotel Investments AG nun auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen, flexiblen Wohnlösungen, die den Komfort eines Hotels mit der Freiheit und Unabhängigkeit eines eigenen Apartments vereinen. "Serviced Apartments bieten eine ideale Lösung für Geschäftsreisende, Langzeiturlauber sowie für jene, die eine Alternative zum traditionellen Hotelaufenthalt suchen", erklärt Dr. Martin Elger, Hotelexperte der Hotel Investments AG. "Mit www.serviced-apartments.ag schlagen wir eine Brücke zwischen unseren Partner-Hotelinvestoren, Betreibern und den Nutzern dieser modernen Wohnform." "Mit der Erweiterung unserer Dienstleistungen für unsere Partner-Hotelinvestoren und Hotelbetreiber auf den Bereich der Serviced Apartments haben wir eine strategische Entscheidung getroffen, die auf die wachsende Nachfrage nach hochwertigen, flexiblen Unterkünften reagiert", ergänzt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. Die Dienstleistungen im Bereich der Serviced Apartments beinhalten dabei: -Investor und Betreiber von Serviced Apartments in Deutschland, Österreich und der Schweiz

-Umfassende Beratungsdienste für Partner, Investoren und Betreiber von Serviced Apartments

-Off Market Vermittlung durch das Netzwerk der Hotel Investments AG

-Professionelle Unterstützung bei Ankauf, Verkauf und Verpachtung von Serviced Apartments mit diskreter Off Market Vorgehensweise Die Hotel Investments AG ist überzeugt, dass die neue Website www.serviced-apartments.ag eine zentrale Anlaufstelle für alle Beteiligten im Bereich der Serviced Apartments wird. Sie unterstreicht das Engagement des Unternehmens, innovative Lösungen anzubieten und den ständig wechselnden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Hotelankauf, Hotelverkauf & Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich & Schweiz Die Hotel Investments AG sucht für den Eigenbestand, ihre Hotelinvestoren-Partner und Hotelbetreiber weitere große betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern. Angebote von Hoteleigentümern können dafür an die Hotel Investments AG gesendet werden. Weitere Informationen: www.serviced-apartments.ag

www.hotel-investments.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

-

-

https://www.hotel-investments.ch Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

