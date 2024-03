Startseite Scientology Werkzeuge für das Leben stärken die südafrikanischen „Grünen Engel“- die Männer und Frauen des Gauteng Emergency Med Pressetext verfasst von Frank Busch am Mo, 2024-03-04 17:35. Gesundheit und Wellness, Seelsorge und religiöse Organisationen lernen und nutzen praktische Fähigkeiten, um den Menschen in der Provinz Gauteng zu helfen

Durch eine Reihe von Seminaren im Schloss Kyalami in Midrand, Südafrika, unterstützen die Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen die Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums von Gauteng. Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens in ihren leuchtend grünen Uniformen sind als die „Grünen Engel“ der Provinz bekannt geworden, weil sie zusammen mit den Mitarbeitern der angeschlossenen Seelsorge- und Glaubensgemeinschaften, die ebenfalls an der Ausbildung teilnahmen, ihr Leben aufs Spiel setzen, um anderen zu helfen. Frau Nomantu Nkomo-Ralehoko, Mitglied des Exekutivrats des Gesundheitsministeriums von Gauteng, die die Partnerschaft zwischen ihrem Ministerium und den Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen von Südafrika befürwortete, nahm letzten Monat an einer Zeremonie teil, bei der sie 230 Absolventen des Seminar-Programms gratulierte. Sie dankte den Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen „für ihre Selbstlosigkeit und ihr humanitäres Engagement“ und dafür, dass sie ihre Mitarbeiter „mit Werkzeugen ausstatten, um die Gesellschaft zu verbessern“. Für die mehr als 700 Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums von Gauteng, die das Programm bisher absolviert haben, „hat diese Ausbildung eine Veränderung in ihrem Leben bewirkt, und das muss auf breiter Ebene geschehen.“ „Dieses ,Werkzeuge für das Leben‘-Programm ist nicht nur eine theoretische Ausbildung“, sagte der Dienststellenleiter der medizinischen Notfalldienste von Westonaria, einer Stadt in der Gemeinde Rand West City. In einem Video auf dem YouTube-Kanal der Volunteer Ministers of South Africa sagte er, dass diese Kurse „reale, alltägliche Herausforderungen ansprechen“. Er hält diese Schulungen für unerlässlich, um Burnout vorzubeugen und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter wiederherzustellen. Rettungssanitäter sind bei ihren Bemühungen, Leben zu retten, oft traumatisiert. „Auch wir brauchen Hilfe“, sagte er. Und diese Hilfe haben sie von den Scientology Werkzeugen für das Leben erhalten. Der stellvertretende Direktor einer Gesundheits- und Wellnessorganisation erzählte die Geschichte eines Kollegen, dessen Sohn süchtig war. Die Auswirkungen auf die Familie waren verheerend; seine Eltern standen am Rande der Scheidung. Nachdem seine Mutter die „Scientology-Werkzeuge für das Leben“-Ausbildung absolviert hatte, begleitete sie ihn persönlich durch die 19 Kurse. Als er sie abgeschlossen hatte, sagte er zu ihr: „Mama, ich bin bereit, einen Entzug zu machen. Ich möchte mein Leben ändern.“ Ein Pastor, der als Generalsekretär einer religiösen Organisation tätig ist, sagte, dass er vor der Teilnahme an dem Programm dachte, dass er dies bereits alles wisse. Aber er merkte bald, dass er es lernen und anwenden musste. Die Schulung hat seine Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten gesteigert. „Ich habe gesehen, wie ich ein besserer Mensch und eine bessere Führungskraft sein kann.“ „Die Werkzeuge für das Leben haben mich stabiler gemacht“, sagte der leitende Seelsorger des Gesundheitsministeriums von Gauteng. Dieses Programm habe ihm geholfen, „das Wissen und die Kraft zu finden, die es mir ermöglichen, in Zukunft mehr Druck auszuhalten“. Er drückte dem Gesundheitsministerium seine Dankbarkeit und Anerkennung dafür aus, dass es ihm und seinen Mitarbeitern das Erlernen dieser Werkzeuge ermöglicht hat. Die Absolventen dieser Partnerschaft zwischen den Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen und dem Gesundheitsministerium von Gauteng gehören zu den mehr als 25.000 Südafrikanern, die die 19 „Scientology Werkzeuge für das Leben“-Kurse abgeschlossen haben und die erworbenen Fähigkeiten nutzen, um ihren Gemeinden zu dienen. Diese Kurse, die kostenlos in 20 Sprachen, einschließlich Sotho, Zulu und Xhosa, angeboten werden, schulen den Einzelnen in der Technologie, die vom Scientology Gründer L. Ron Hubbard für das Programm der Ehrenamtlichen Geistlichen entwickelt wurde. Er beschrieb den Ehrenamtlichen Geistlichen als eine Person, „die ihren Mitmenschen auf freiwilliger Basis hilft, indem sie Wahrheit und spirituellen Werte im Leben anderer wiederherstellt“. Ihr Motto: „Ein Ehrenamtlicher Geistlicher verschließt seine Augen nicht vor dem Leid, dem Übel und der Ungerechtigkeit des Daseins. Stattdessen ist er darin ausgebildet, diese Zustände in Ordnung zu bringen und anderen zu helfen, Erleichterung und persönliche Stärke zu erlangen.“ Über die Bedeutung der Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen in Südafrika können Sie sich in dem neuen Dokumentarfilm „Operation: Do Something About It“ informieren. Über die Bedeutung der Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen in Südafrika können Sie sich in dem neuen Dokumentarfilm „Operation: Do Something About It" informieren. Der von Scientology Media Productions produzierte Film ist auf dem Scientology Netzwerk auf DIRECTV Channel 320, DIRECTV STREAM, AT&T U-verse und als Stream auf Scientology.tv, auf mobilen Apps und über die Plattformen Roku, Amazon Fire und Apple TV verfügbar. Seit dem Start mit einer Einführung durch das kirchliche Oberhaupt der Scientology, David Miscavige, im März 2018 wurde das Scientology Network in 240 Ländern und Territorien weltweit in 17 Sprachen gesehen. In den letzten drei Jahren hat das Network mehr als 20 Millionen neue Menschen mit Scientology bekannt gemacht. Die Scientology Religion wurde von dem Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert; seitdem hat sich die die Religion auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.scientology-fakten.de

