Abenteuerliche Kenia Safari durch die Nationalparks Tsavo und Amboseli

Die Urlaubszeit will gut geplant sein, schließlich sind es nicht selten die schönsten Wochen des Jahres. Für viele Menschen soll der Urlaub etwas ganz Besonderes sein - ein Urlaub, der unvergessliche Erlebnisse und unbekannte, wilde Natur bietet. Kenia ist da ein passendes Reiseziel, das mit seinen weltberühmten Nationalparks Safari-Abenteuer für jeden Geschmack bereithält. Besonders empfehlenswert sind zum Beispiel Safaris in die küstennahen Nationalparks Tsavo und Amboseli, die den Safariteilnehmern abwechslungsreiche Landschaften - von grün bis karg - und eine entsprechend vielfältige Tierwelt bieten. Majestätische Elefantenherden vor der beeindruckenden Kulisse des Kilimandscharo sind nur eines der Highlights, die die Teilnehmer einer solchen Kenia Safari erwarten. Zahlreiche Kenia Safaris in die unberührte Wildnis des ostafrikanischen Landes haben die Kenia Experten auf der Spezialseite kenia-safari.de zusammengestellt. Alles Safaris, die unvergessliche Momente und authentische Tierbegegnungen bieten.

4-tägige Kenia Safari bietet auch entspannte Stunden in gemütlichen Lodges

Zu empfehlen ist z.B. die Kenia Safari „4 Tage direkt im Kenia Nationalpark Tsavo West und Ost sowie Amboseli“, ein wahres Abenteuer, denn diese unvergessliche Kenia Safari führt durch drei faszinierende Nationalparks und zeigt die Vielfalt und Schönheit der kenianischen Tierwelt. Mit maximal 6 Personen im Jeep genießt man sowohl ausreichend Platz als auch eine hervorragende Aussicht, nachdem man von seinem jeweiligen Hotel an der Küste Kenias abgeholt wurde. Die Kenia Safari führt zunächst in den Tsavo West Nationalpark, wo die Teilnehmer der Kenia Safari im Severin Safari Camp oder in der Kilaguni Serena Lodge übernachten und die üppig grüne Landschaft sowie die Tierwelt des Parks erkunden können. Nach möglichen Begegnungen mit Elefanten, Löwen, Leoparden, Büffeln, Giraffen, Zebras, Flusspferden, Krokodilen, verschiedenen Antilopenarten und einer reichen Vogelwelt geht es am zweiten Tag der Kenia Safari weiter nach Amboseli, wo die Fahrt durch die atemberaubende Landschaft der Chyulu Hills führt und man vielleicht schon einen Blick auf den majestätischen Kilimanjaro erhaschen kann. Übernachtet wird in der Ol Tukai oder in der Amboseli Serena Lodge. Der Amboseli Nationalpark beeindruckt durch seine vielfältige Tierwelt, darunter riesige Elefantenherden.

Highlights der Kenia Safaris sind oft die Tierbeobachtungen auf der Frühpirsch

Schließlich führt die Kenia Safari am dritten Safaritag nach einer morgendlichen Frühpirsch durch den Amboseli in den Tsavo Ost Nationalpark, wo in der Ashnil Aruba Lodge wiederum köstliche Mahlzeiten und hervorragende Tierbeobachtungsplätze warten. Die Kenia Safari endet am vierten Safaritag mit einer erlebnisreichen Frühpirsch und der Suche nach den berühmten roten Elefanten oder Löwen, Leoparden, Büffeln, Giraffen, Zebras und Gnus. Nach einem letzten Frühstück in der Lodge machen sich die Safariteilnehmer auf den Rückweg zur Küste, wo sie am Nachmittag ankommen und noch lange in den Erinnerungen an diese aufregende Tsavo Amboseli Safari in Kenia schwelgen können.

