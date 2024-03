Startseite Wärme im ganzen Haus: Guss-Kaminofen mit moderner Wassertechnik heizt kräftig ein Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-03-04 11:08. Ressourcen schonen und Energie effizient nutzen Der bewusste Umgang mit Energie ist das Gebot der Stunde, so auch beim Heizen. Hier ermöglicht ein Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher, sowohl die behagliche Atmosphäre eines knisternden Holzfeuers zu genießen als auch die Hitze der Flammen nachhaltig zu nutzen. Wie zum Beispiel mit dem NOVIA W des ostfriesischen Ofenproduzenten LEDA. Denn der mattschwarze Kaminofen mit integriertem Wärmetauscher punktet mit puristischem Design, großer Sichtscheibe und einer effizienten Verbrennung. Wärmetauscher nutzt die Kraft des Feuers Mit effizienter Wassertechnik ausgestattet, kann dieses feurige Kraftpaket an das bestehende Heizungssystem angeschlossen werden. Das Kaminfeuer wärmt das Wohnzimmer und unterstützt gleichzeitig die konventionelle Heizung oder die Solaranlage und Wärmepumpe. Mittels Wärmetauscher im Kaminofen wird Wasser erhitzt und über einen Pufferspeicher in die Heizungsanlage eingespeist. Mit einem stufenlosen Umlenkschieber über der Feuerraumtür lässt sich die Verteilung der Gesamtleistung von 8 Kilowatt (kW) präzise regulieren. Wird der Schieber herausgezogen, sorgt der kompakte Kaminofen im Wohnraum schnell für angenehme Temperaturen. Erst bei eingeschobenem Regler wird auch das Wasser im Wärmetauscher erhitzt. Bei der Basiseinstellung werden 3 kW für die Raumlufterwärmung und 5 kW für das Heizungssystem und zur Warmwasserbereitung genutzt. Heizsysteme kombinieren Gut zu wissen: Die moderne, handbestückte Einzelraumfeuerung kann einem Anteil von 10 Prozent von den 65 Prozent der erneuerbaren Energien angerechnet werden, die das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bei einem Neubau oder in Zukunft im Rahmen einer Modernisierung der Heizungsanlage fordert. Insbesondere die Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage oder Wärmepumpe ist eine zukunftsorientierte Wärmeversorgung, die unabhängig von Importen und obendrein auch kostengünstig ist. Denn die Sonne scheint das ganze Jahr. Warme Luft steht für rund neun Monate zur Verfügung und der Ökobrennstoff Holz ist regional in ausreichender Menge vorhanden und als erneuerbarer Energieträger von der CO2-Steuer befreit. Kompakte Wassertechnik für höchsten Wohnkomfort Als Brennstoff können im NOVIA W sowohl Scheitholz als auch Holzbriketts verwendet werden. Die optionale elektronische Abbrand-Steuerung sorgt für optimale Luftzufuhr und reduziert den Brennstoffverbrauch. Doch das ist nicht alles: Selbst, wenn die Flammen längst erloschen sind, spendet der Ofen im Aufstellraum weiterhin wohlige Wärme. Dafür sorgt - neben hochwertiger Schamotte im Inneren der Brennkammer - auch der Korpus. Denn LEDA fertigt seine Heizgeräte ausschließlich aus Guss. Dieser formstabile und absolut hitzebeständige Werkstoff speichert die feurige Wärme deutlich länger als herkömmliches Stahlblech. Mehr dazu unter www.leda.de LEDA Werk GmbH & Co. KG - Viele Kompetenzen aus einem Guss Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit. LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen. Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte. Kontakt

