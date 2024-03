Startseite Bandicam enthüllt revolutionäre Bildschirmaufnahme-Funktion für mehrere Monitore zu festgelegten Zeiten Pressetext verfasst von connektar am So, 2024-03-03 13:04. Bandicam-Fenster von den Aufnahmen auszuschließen - zwei bahnbrechende Innovationen, die die Funktionalität und Benutzererfahrung erheblich verbessern. In einer spannenden Entwicklung hat der führende Anbieter von Bildschirmaufnahme-Software, Bandicam Company, seine neueste Version 7.1.0 auf den Markt gebracht. Dieses Upgrade ermöglicht es Benutzern, gleichzeitig mehrere Displays zu festgelegten Zeiten aufzunehmen und Bandicam-Fenster von den Aufnahmen auszuschließen - zwei bahnbrechende Innovationen, die die Funktionalität und Benutzererfahrung erheblich verbessern. Mit der zunehmenden Verwendung mehrerer Displays für Zwecke wie Online-Lernen, Softwareentwicklung und Gaming erfüllt die neueste Version von Bandicam die sich entwickelnden Anforderungen von Kunden, die eine fortschrittlichere Aufnahmelösung suchen. Wenn "alle Displays" als Ziel für geplante Aufnahmen hinzugefügt werden, können Benutzer nun Ausgaben von mehreren Monitoren zu einer festgelegten Tageszeit aufnehmen. Dies ist unglaublich praktisch und effizient für Personen, die täglich Bildschirme aufnehmen und überwachen, wie Projektmanager, die den Fortschritt eines Projekts überwachen, oder Finanzanalysten, die Aktiencharts beobachten. Darüber hinaus hat Bandicam eine Funktion eingeführt, die verhindert, dass Bandicam-Fenster aufgenommen werden, was ein häufiges Anliegen der Benutzer anspricht. Dies stellt sicher, dass Benutzer ihre Aufnahmen ohne Unterbrechungen oder Ablenkungen durch die Bandicam-Schnittstelle verwalten können, sodass sie sich ausschließlich auf den Hauptinhalt konzentrieren können. Denny Oh, CEO von Bandicam Company, drückte seine Begeisterung über den neuen Start aus: "Bandicam hebt sich als die einzige Bildschirmaufnahme -Lösung ab, die die exklusive Funktion 'Alle Displays' bietet, die es Benutzern ermöglicht, Inhalte von allen angeschlossenen Bildschirmen gleichzeitig zu erfassen. Diese neueste Verbesserung steigert nicht nur die Fähigkeiten zur Aufnahme mehrerer Monitore mit fortgeschrittenen Planungsoptionen, sondern beinhaltet auch die viel geforderte Funktion, die Bandicam-Schnittstelle von den Aufnahmen auszuschließen, was die Benutzererfahrung erheblich verbessert." Die neueste Version unterstreicht Bandicams Engagement für Innovation und seine Hingabe, die vielfältigen Bedürfnisse seiner globalen Nutzerbasis zu erfüllen. Durch kontinuierliche Verbesserungen seiner Software bleibt Bandicam die erste Wahl für Verbraucher, die die modernsten Fähigkeiten schätzen werden. Zu dem Update fügte Denny Oh hinzu: "Indem wir auf unsere Gemeinschaft hören, haben wir Feedback in Aktion umgesetzt. Das Problem, dass das Bandicam-Fenster in Aufnahmen erscheint, ist nun gelöst. Mit unserer neuen Funktion, Bandicam-Fenster von den Aufnahmen auszuschließen, können Benutzer nun die Freiheit genießen, sich ausschließlich auf ihren gewünschten Inhalt zu konzentrieren, und jedes Mal ein makelloses Aufnahmeerlebnis sicherstellen." Laden Sie Bandicam Version 7.1.0 unter https://www.bandicam.com/free-screen-recorder/ herunter. Über Bandicam Company Als führender Entwickler von Bildschirmaufnahme-Software hat sich Bandicam Company als die bevorzugte Wahl für Millionen weltweit etabliert. Das Unternehmen ist stolz darauf, intuitive, hochwertige Aufnahmelösungen anzubieten, die eine breite Palette von Benutzern ansprechen. Durch kontinuierliche Innovation und ein Engagement für Exzellenz bleibt Bandicam führend in der Bildschirmaufnahme-Technologie und erfüllt die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Benutzerbasis. German YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=Ab3vxjjX2oE Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bandicam Company

Herr Zun Kim

- -

- -

Deutschland fon ..: -

fax ..: -

web ..: https://www.bandicam.com

email : info@bandicam.com Bandicam ist eine leichtgewichtige Bildschirmaufnahme-Software für Windows, die alles auf Ihrem PC-Bildschirm als hochwertiges Video erfassen kann. Diese App ermöglicht es auch, einen bestimmten Bereich auf einem PC-Bildschirm aufzunehmen oder ein Spiel zu erfassen, das die Grafiktechnologien DirectX/OpenGL/Vulkan verwendet. Bandicam hilft Ihnen dabei, eine Bildschirmaufnahme mit einem hohen Kompressionsverhältnis durchzuführen, während die Videoqualität des Originalwerks erhalten bleibt und eine Leistung bietet, die weit über der anderer Bildschirmaufnahme-Software mit ähnlichen Funktionen liegt. Pressekontakt: Bandicam Company

Herr Zun Kim

- -

- - fon ..: -

web ..: https://www.bandicam.com

email : info@bandicam.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten