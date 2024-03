Startseite Skandinavische Verhältnisse: Warum das Badefass die Gärten Deutschlands erobert Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-03-02 19:46. In den letzten Jahren hat sich ein Trend in den Gärten Deutschlands abgezeichnet: Das Badefass, auch in den Ausführungen Hottub oder Außenwhirlpool, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Der Badefass Trend bringt ein Stück nordische Lebensart in deutsche Haushalte. Aber was steckt hinter dieser Faszination für das Badefass? Eines der Kernmerkmale skandinavischer Lebensweise ist die tiefe Verbundenheit mit der Natur und der Wunsch nach einem einfachen, unkomplizierten Leben. Das Badefass symbolisiert beides: Es ermöglicht den direkten Kontakt mit der Außenwelt und fördert gleichzeitig ein entspanntes, soziales Zusammensein ohne den Einsatz von elektronischen Geräten oder Medien. In einer Zeit, in der der Alltag oft von Hektik und digitaler Überflutung geprägt ist, bietet das Badefass einen willkommenen Rückzugsort. Skandinavier sind bekannt für ihre Liebe zu Wellness und Selbstfürsorge, wobei Saunen und heiße Bäder einen festen Bestandteil ihres Wohlbefindens ausmachen. Diese Praktiken finden nun auch in Deutschland Anklang. Ein Badefass im eigenen Garten ermöglicht es, jederzeit ein entspannendes Bad unter freiem Himmel zu genießen, was sowohl die körperliche als auch die mentale Gesundheit fördert. Die Wärme des Wassers hilft, Muskeln zu entspannen, Stress abzubauen und die Schlafqualität zu verbessern. Ein Badefass muss aber nicht unbedingt mit heißem Wasser genossen werden, auch die Variante "Eisbaden" ist darin möglich. Kaltes Wasser nach dem Saunagang gehört zur nordischen Saunatradition, das Eisbaden hat in den vergangenen Jahren aber einen ganz besonderen Trend erlebt. Viele Menschen folgen dem Trend, den der niederländische Wim Hof gesellschaftsfähig gemacht hat. Egal, ob man Lust auf heißes oder kaltes Wasser hat, beim Experten für Badefässer gibt es alles rund um den Trend: www.holzprodukte-achleitner.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Achleitner Holzwaren KG

