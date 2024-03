Startseite Willkommen im Hotel Atlas: Wo die Romagna zu Hause ist! Pressetext verfasst von seo-torero am Sa, 2024-03-02 09:47. Direkt am Strand zu sein, macht den Unterschied für einen Badeurlaub in Rimini. Das 3-Sterne-Hotel Atlas bietet eine ideale Lage nur wenige Sekunden vom Meer entfernt. Spüren Sie den Sand zwischen den Zehen, lassen Sie sich von der salzigen Luft umgeben und genießen Sie die Sonne auf Ihrer Haut. Gelegen in Marina Centro in Rimini, umgeben von Clubs, Restaurants und Geschäften, bietet unser Hotel großzügige Räumlichkeiten und ist während der Sommermonate stets offen für Gruppen, sei es für Sportevents oder andere Veranstaltungen. Unser herzlicher Empfang ist uns wichtig. Bei Ihrer Ankunft und während Ihres Aufenthalts werden Sie stets mit einem Lächeln begrüßt. In der Romagna heißen wir jeden gerne als Freund willkommen, mit einem Kaffee oder einer Leckerei für die Kleinen. Ein optimaler Start in den Tag erwartet Sie im Hotel Atlas mit einem ausgezeichneten Frühstück und Meerblick! Beginnen Sie Ihren Tag mit süßen oder herzhaften Köstlichkeiten, ganz nach Ihrem Geschmack. Erleben Sie das Strandleben, das Nachtleben und vieles mehr im Hotel Atlas – Ihr perfekter Ausgangspunkt für unvergessliche Momente in Rimini. Das Hotel Atlas bietet nicht nur eine ideale Lage am Strand, sondern auch komfortable Zimmer für einen erholsamen Aufenthalt. Unsere Zimmer sind alle mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet und bieten Ihnen den nötigen Komfort während Ihres Urlaubs. Entspannen Sie sich nach einem langen Tag am Strand oder einer langen Nacht in den Clubs von Rimini – unsere Zimmer sind der perfekte Rückzugsort für einen erholsamen Schlaf. Genießen Sie auch unsere großzügige Sonnenterrasse, auf der Sie sich entspannen und die salzige Meeresbrise genießen können. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hotelatlasrimini.it/de/ Pressekontakt:

Rimini - Marina Centro

Viale Regina Elena, 74

47921 (Rn) - IT