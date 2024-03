Startseite VisorTech Mini-Alarmanlage & Türklingel mit 2 Fenster-/Tür-Sensoren Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-03-01 10:12. Lautstarke Abschreckung: kompaktes Alarmanlagen-Set für Türen und Fenster - Alarmanlage dank Warnfunktion bei ungewolltem Öffnen von Fenster oder Tür

- Lautes Alarmsignal mit bis zu 130 dB

- Einstellbare Klingel-Funktion, z.B. für Ladengeschäft

- Fernbedienung zum Aktivieren/Deaktivieren und für Einstellungen

- Warnung bei niedrigem Batteriestand

- Drei verschiedene Alarmtöne für verschiedene Anwendungszwecke Schnell und einfach montiert: Die Mini-Alarmanlagen mit Klingel- und Erinnerungsfunktion (https://www.pearl.de/mtrkw-12315-mini-alarmanlagen-mit-klingel-und-erinn...) von VisorTech (https://www.pearl.de/ar-2-81.shtml) lassen sich einfach an Türen oder Fenstern anbringen. Werden Alarmgeber und Magnet durch Öffnen voneinander getrennt, ertönt ein extra lauter Alarm mit bis zu 130 dB! Auch als Türklingel verwendbar: Lautstärke und Alarmton können individuell eingestellt werden. So nutzt man die Mini-Alarmanlage an der Tür auch, um Besucher anzukündigen. Ideal für kleine Cafes, Bäckereien und mehr. Erinnert auch an offene Türen oder Fenster: Mit dem Erinnerungsmodus vergisst man nicht mehr, Türen oder Fenster zu schließen. Ein Piepton erinnert einen daran. -3in1: Tür- und Fenster-Alarmanlage mit Türklingel-Funktion

-3 Alarmtöne für verschiedene Anwendungszwecke: Türklingel-Modus, Alarm-Modus, Erinnerungs-Modus

-Lautstärke in 5 Stufen einstellbar: bis 130 dB

-Fernbedienung zum Aktivieren/Deaktivieren und für Ton-Einstellung, bis zu 15 m Reichweite

-Kinderleichte Montage mit Klebestreifen

-Warnung bei niedrigem Batteriestand

-Stromversorgung Alarmgeber: je 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen), Fernbedienung: Knopfzelle Typ CR2032 (enthalten)

-Maße: 96 x 42 x 17 mm, Gewicht: 141 g

-2 Alarmgeber inklusive 2 Magnetkontakten, Fernbedienung mit Knopfzelle, 4 Klebepads und deutscher Anleitung

-EAN: 4022107421492 Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7479-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7479-3110.shtml Auch als 4er-Set erhältlich:

VisorTech 4er-Set Mini-Alarmanlage & Türklingel mit 2 Sensoren, 130 dB

Preis: 85,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7510-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/3ZdxzepLaWaHHgA

