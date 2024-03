Startseite Eigentümerwechsel bei der Spitta GmbH Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-03-01 10:02. Mit einer neuen Partnerschaft in die Zukunft Durch ein erfolgreiches Management-Buy-Out (MBO) erhält die in Balingen ansässige Spitta GmbH zum 01.03.2024 neue Eigentümer. Der langjährige Geschäftsführer Halil Recber erwirbt über die Recber Asset Management GmbH 20 Prozent der Anteile, die Forum Media Group übernimmt 80 Prozent. Die Spitta GmbH gehört heute mit nahezu 100 Mitarbeitern und rund 30.000 zufriedenen Kunden zu den Topanbietern von Medien, Weiterbildung, Software und Online-Lösungen in der Dentalbranche. Das vor über 50 Jahren von dem Zahnarzt Albert Spitta gegründete Unternehmen war seit 1985 Teil der WEKA Group GmbH (Kissing). Der vollzogene Gesellschafterwechsel stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Firmengeschichte dar. "Mit der Forum Media Group haben wir einen starken Partner an der Seite, mit dem wir die Position von Spitta am Markt zukunftsorientiert fortführen und weiterentwickeln werden. Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit", sagt Halil Recber, Geschäftsführer der Spitta GmbH. "Die Spitta GmbH bietet erstklassige Fachinformationen und Weiterbildungsangebote. Sie passt damit hervorragend zu unserem Portfolio und erweitert dieses um das Gebiet der Zahnmedizin. Wir freuen uns, Synergien zu nutzen und gemeinsam zu wachsen", sagt Katrin Krauß-Herkert, CFO der Forum Media Group. Mit der langfristig orientierten Beteiligung an Spitta will die Mediengruppe ihr Portfolio im Bereich Gesundheitswesen weiter ausbauen. Die FORUM MEDIA GROUP GMBH (FMG) ist ein international tätiges Medienunternehmen mit Sitz in Merching (Bayern). Die FMG zählt zu den größten Fachverlagen Deutschlands. Aktuell beschäftigt die Gruppe mehr als 1.000 Mitarbeiter auf vier Kontinenten und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 100 Mio. Euro. Der Fokus des 1988 gegründeten Unternehmens liegt auf der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für Geschäftskunden, beruflicher Fort- und Weiterbildung sowie Magazinen, Special-Interest-Publikationen und Events für Endkunden. Weitere Informationen unter: www.forum-media.com Kontakt

FORUM MEDIA GROUP GMBH

Isabella Fetzer

Mandichostraße 18

86504 Merching

08233-381 216

https://www.forum-media.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten