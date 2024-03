Jackery auf der Internationalen Eisenwarenmesse in Köln

Kraftvolle Powerstations für Handwerker und Co.

Strom überall und jederzeit, das garantieren die zuverlässigen Powerstations und Solargeneratoren von Jackery, dem führenden Anbieter tragbarer Stromlösungen. Und so präsentiert das Unternehmen sein Portfolio vom 3. bis 6. März 2024 erstmals auf der Internationalen Eisenwarenmesse in Köln. In Halle 11.3, Stand A002, können sich Fachbesucher, Händler und Handwerker nicht nur von den aktuellen Powerstations unterschiedlicher Größe überzeugen, sondern auch starke Rabatte mit bis zu 37 % Discount mitnehmen.

Ob als Backup oder eingeplante Energiequelle auf der Baustelle, weil der Strom aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden muss, es noch gar keinen gibt oder Verlängerungskabel an ihre Grenzen kommen - mit der Jackery Explorer 1000 Plus haben Handwerker und DIY-Profis stets ein starkes Kraftpaket mit App-Anbindung an ihrer Seite. Die tragbare Powerstation mit 1264 Wattstunden, die mit bis zu vier Battery Packs flexibel auf bis zu 5 kWh erweitert werden kann, bietet 2000 Watt Ausgangsleistung und zahlreiche Anschlüsse auch für stromhungrige elektrische Geräte wie Bohr- und Schleifmaschinen oder Sägen. Damit gehören lärmende und qualmende Benzinaggregate ebenso der Vergangenheit an wie quer durchs Haus verlegte Stolperfallen in Form von Stromkabeln. Das Modell überzeugt dabei mit langer Lebensdauer dank sicherem Lithium-Eisenphosphat-Akku mit 4.000 Ladezyklen und intelligentem Batteriemanagementsystem (BMS), das nicht zuletzt durch 12 integrierte Sicherheitsfunktionen vor Überstrom, Kurzschluss, Tiefentladung, Überlastung, Überspannung und Überhitzung schützt. Und das für Messebesucherinnen und -besucher mit einer Reduzierung um 20 %. So ist die 1000 Plus inklusive eines zusätzlichen Battery Packs mit gleicher Kapazität bei Bestellung vor Ort für nur 1.699 EUR erhältlich.

Wer lieber auf eine handliche LiFePO4-Batterie für unterwegs setzt - beispielsweise zur Versorgung eines mobilen Büros an der Baustelle mit Laptop, Drucker und Co. - ist mit der Explorer 300 Plus bestens bedient. Die kleine Powerstation ist mit nur 3,75 kg und 288 Wh ultraportabel und kommt als Solargenerator gleich im Set mit einem handlichen 40 Watt Solarpanel nach Köln. Auch hier greift ein Messerabatt von 15 %, sodass der Solargenerator für den Rucksack für lediglich 379 EUR vor Ort zu haben ist.

Wenn hingegen ein möglichst geringes Gewicht im Verhältnis zur Leistung im Vordergrund steht, bietet sich Jackerys Pro-Serie mit Lithium-Ionen-Akku an. Der Explorer 2000 Pro mit einer Akkukapazität von 2160 Wh und einer Ausgangsleistung von 2200 Watt ist dabei anders als vergleichbare Modelle besonders leicht und versorgt bis zu sieben Geräte gleichzeitig mit Strom. Geladen werden kann die Powerstation selbst wahlweise per Steckdose mit Schnellladefunktion in nur zwei Stunden, per 12-Volt-Stecker im Auto oder via Jackery SolarSaga Solarpanel mit emissionsfreier Sonnenenergie. Bei Bestellung auf der Messe kommt ein 37%iger Rabatt zum Tragen, sodass der Explorer 2000 Pro schon für 1.449 EUR statt 2.299 EUR zu haben ist.

Besteht Interesse an anderen Produkten der Basic- und Pro-Serie oder an den Solarpanels, empfiehlt sich die Registrierung des Newsletters im Onlineshop. Im Aktionszeitraum vom 3. bis 17. März bedankt sich Jackery dafür mit einem 30 Euro Gutschein.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery seine ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen seine ersten tragbaren Solarmodule.

Jackery hat seit 2018 weltweit über drei Millionen Einheiten verkauft und 58 renommierte internationale Designpreise erhalten. Auch ist sich das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung auf globaler Ebene bewusst und arbeitet seit langem mit internationalen gemeinnützigen Organisationen wie WWF, NFF und IRC zusammen.

