Startseite Neuer kompakter, robuster PC von Emerson ermöglicht die Verbindung industrieller Fertigungsbereiche mit der Cloud Pressetext verfasst von mepax am Fr, 2024-03-01 04:23. PACSystems IPC 2010, vorgeladen mit Movicon Software und PACEdge IIoT-Plattform, bietet hohe Rechenleistung für Datenvisualisierungs-Anwendungen an der industriellen Peripherie. Emerson gab heute die Einführung des neuen PACSystems™ IPC 2010 kompakten Industrie-PCs (IPC) bekannt. Dieser robuste Computer für industrielle Anwendungen ermöglicht die Ausführung einer großen Breite von Automatisierungsanwendungen bei der Herstellung von Maschinen und diskreten Teilen. Die neue Lösung ist für Fertigungseinrichtungen und OEM-Maschinenbauer bestimmt, die einen robusten, kompakten, langlebigen IPC benötigen, um ihr Industrielles Internet der Dinge (IIoT) und andere Initiativen für die digitale Transformation auf kosteneffektive Weise zu unterstützen. Der IPC 2010 erfüllt diese Anforderungen durch die vorgeladene PACEdge™ Plattform für die industrielle Peripherie und Elemente der Movicon.NExT™ SCADA Software, um Anwender bei der schnellen Ausführung von Anwendungen mithilfe einer browserbasierten Konfiguration zu unterstützen. Vorkehrungen zur regelmäßigen Aktualisierung und passiven Wartung der Softwareplattform minimieren den Benutzeraufwand und optimieren die Zuverlässigkeit. Durch Ausführung einer industriellen Version von Linux und Verfügbarkeit von seriellen und Ethernet-Anschlüssen kann der IPC 2010 in einer Vielzahl von Topologien als Gateway für die Kommunikation sowie gleichzeitig oder separat als Gerät für Edge Computing eingesetzt werden. Anwender können den IPC 2010 in zahlreichen Rollen als flexiblen Protokollkonverter — und für viele andere Computing-Funktionen — einsetzen. Dazu gehören IIoT, Edge Computing, OT/IT-Konvergenz, HMI-Visualisierung, SCADA-Konnektivität und digitale Transformation. Sowohl die Hardware als auch die Software sind anpassungsfähig, universell und skalierbar. Dadurch bietet der IPC eine standardisierte und einheitliche Benutzererfahrung, die einfach zu verwenden und leistungsfähig ist und von den Lifecycle-Services von Emerson unterstützt wird. Der IPC 2010 verfügt über einen kompakten Formfaktor, bietet den breitesten Betriebstemperaturbereich von IPCs mit passiver Kühlung, weist eine geringe Leistungsaufnahme von nur vier Watt auf und kann aufgrund seines robusten Gehäuses nahezu überall installiert werden. Da keine jährlichen Lizenzkosten oder Gebühren für allgemeine und Cybersicherheits-Updates anfallen, bietet der IPC 2010 ein vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzliche Merkmale wie Movicon Connext© oder WebHMI können jederzeit aktiviert oder hinzugefügt werden. „Zahlreiche Kunden, die an der digitalen Transformation arbeiten, möchten klein anfangen und Vertrauen gewinnen, während sie einen Nutzen aus ihren Edge-fähigen Anwendungen ziehen“, sagte William Paczkowski, Produktmanager für den IPC 2010 beim Geschäftsbereich Discrete Automation Group von Emerson. „Der IPC 2010 wurde speziell als vorkonfigurierte und wirtschaftliche Lösung entwickelt, die schnell und kosteneffektiv von Kunden implementiert werden kann.“ Emerson arbeitet bereits daran, die Angebotspalette des IPC 2010 für eine Vielzahl größerer Einsatzbereiche auszubauen, zu denen Leckerkennung, Überwachung von Druckluftanwendungen, Batchsysteme, Cloud-Enablement-Services und andere konfigurierte Lösungen gehören. Diese flexible industrielle Technologie wird Kunden jeglicher Art in die Lage versetzen, von den erweiterten Leistungsmerkmalen dieser IPCs zu profitieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.emerson.com/de-de/catalog/emerson-ipc-2010. https://www.emerson.com/en-us/news/2024/02-new-pacsystems-ipc-2010-compa... PACSystems™ IPC 2010, vorgeladen mit Movicon Software und PACEdge™ IIoT-Plattform, bietet hohe Rechenleistung für Datenvisualisierungs-Anwendungen an der industriellen Peripherie. Medien:

Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Industrien der Welt anbietet. Mit seinem führenden Automatisierungsportfolio, einschließlich seiner Mehrheitsbeteiligung an AspenTech, unterstützt Emerson Hybrid-, Prozess- und diskrete Hersteller bei der Optimierung von Abläufen, dem Schutz von Mitarbeitern, der Reduzierung von Emissionen und der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele.

