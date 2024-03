Startseite EMI-Testempfänger von Rohde & Schwarz mit neuer Knackratenanalyse: kostengünstige CISPR 14-1-Konformitätstests Pressetext verfasst von mepax am Fr, 2024-03-01 04:08. Der R&S EPL1000 Funkstörmessempfänger ermöglicht Geräteentwicklern und Konformitätstesthäusern schnelle, genaue und zuverlässige EMI-Konformitätsmessungen bis 30 MHz zum besten Preis seiner Klasse. Ab sofort lässt sich der R&S EPL1000 nun auch für Knackratenmessungen gemäß der neuesten Version CISPR 14-1:2020 einsetzen, obligatorisch für Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge. Bildunterschrift: Die Option R&S EPL1-K59 bietet eine leistungsstarke und einfach zu verwendende Knackratenanalyse für Forschung und Entwicklung sowie Konformitätstests. Für die elektromagnetischen Emissionen zahlreicher Haushaltsgeräte, die CISPR 14-1 unterliegen, müssen leitungsgebundene Tests bis 30 MHz durchgeführt werden. Zu einem attraktiven Preis erfüllt der R&S EPL1000 Funkstörmessempfänger sämtliche Anforderungen und entspricht den CISPR-Testverfahren für die Frequenzbänder A und B. Die neue Option R&S EPL1-K59 Click Rate Analyzer ermöglicht Messungen gemäß den Anforderungen von CISPR 14-1 und dem sog. DENAN-Gesetz aus Japan. Diese Messungen sind für Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge mit Schaltvorgängen wie Herde, Klimaanlagen und Waschmaschinen obligatorisch, da die Schaltvorgänge diskontinuierliche Störungen („Knacken“) oder Emissionsspitzen verursachen können. Der R&S EPL1000 unterstützt sowohl den herkömmlichen sequenziellen Frequenzscan als auch den schnellen FFT-basierten Zeitbereichsscan, sodass standardkonforme Messungen für CISPR-Band A und B in einem Durchgang möglich sind. Die neueste Ausgabe 7 von CISPR 14-1 verlangt, dass die Knackrate für vier Frequenzen im CISPR-Band B separat berechnet wird. Mit der Option R&S EPL1-K59 kann der R&S EPL1000 alle vier Frequenzen parallel messen und die Ergebnisse viermal schneller auswerten als andere EMI-Analysatoren, die jede Frequenz sequentiell messen. Der R&S EPL1000 eignet sich ideal sowohl für PASS/FAIL-Konformitätstests als auch die Fehlersuche während der Entwicklung. Für die Entwicklung und Fehlersuche können Messwerte aus mehreren Stunden innerhalb weniger Sekunden ausgewertet werden. Der Benutzer kann Einstellungen und Messungen für spätere Analysen speichern und abrufen. Die Daten können auch zur Nachverarbeitung exportiert werden. Funktionen wie Vergrößerung und Marker helfen bei der Untersuchung der Werte einzelner Knacke und der unkomplizierten Messung von Zeit- und Pegelunterschieden zusätzlich zur gewöhnlichen Knackanalyse. Der R&S EPL1000 ist vollständig konform mit CISPR 16-1-1 (referenziert durch CISPR14-1), einschließlich der Messfunktion des Knackratenanalysators. Zusätzlich zu den Standard-Kalibrierdokumenten für die einzelnen Grundgeräte steht eine Dokumentation der Knackratenverifizierung anhand von Pulsen gemäß der Definition in CISPR 16-1-1 zur Verfügung, die von EMV-Testhäusern benötigt wird. Die neue Option R&S EPL1-K59 Click Rate Analyzer ist ab sofort bei Rohde & Schwarz erhältlich und kann auf der EMV 2024 in Köln vom 12. bis 14. März in Halle 11.1 an Stand 106 in Aktion erlebt werden. Weitere Informationen zum R&S EPL1000 Funkstörmessempfänger finden Sie unter: https://www.rohde-schwarz.com/_256267.html www.rohde-schwarz.com

