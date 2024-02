Startseite NoviSign - Ideale Loesung fuer Hospitality Branche Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-03-01 00:04. NoviSign Digital Signage bietet professioneller Digital Signage Loesungen fuer die Hospitality Branche Eine Digital Signage Anwendung eröffnet grenzenlose Möglichkeiten ! Mit der digitalen Beschilderung für das Gastgewerbe von NoviSign können Sie Inhalte entwerfen, die Werbung, Informationen zum Gästeservice, Veranstaltungshinweise, Aktivitäten und Sonderangebote enthalten. Mit der cloudbasierten digitalen Beschilderung von NoviSign für das Gastgewerbe können Sie alle Informationen auf Ihren Bildschirmen schnell entwerfen und verwalten. Machen Sie das Beste aus Ihrer digitalen Beschilderung. Verleihen Sie Ihrem Unternehmen mit Digital Signage im Gastgewerbe ein modernes Erscheinungsbild und verbessern Sie gleichzeitig die Art und Weise Ihrer visuellen Kommunikation erheblich. Von Bildschirmen in Ihrer Lobby, im Check-in-Bereich, in Restaurants und Tagungsbereichen können Sie die digitale Beschilderung von NoviSign für das Gastgewerbe nutzen, um: Gaesteinformationen bereitzustellen, lokale Wegweiser und Hinweisschilder zur Verfügung zu stellen, auf spezielle Sonderangebote hinzuweisen,

Wartezeiten zu verkürzen, tagesaktuelle Nachrichten zu übertragen und vieles mehr. Ihrer Fantasie sind hierbei keinerlei Grenzen gesetzt. Planen Sie alles bequem von Überall aus - auf Ihrem PC, Laptop, Tablet oder sogar einfach von Ihrem Smartphone aus. Wenn Sie sehen möchten, wie auch Sie für Ihren Geschäftsbereich von Profi-Lösungen im Bereich Digital Signage profitieren können, dann kontaktieren Sie die NoviSign Experten oder besuchen Sie NoviSign auf der INTERNORGA 2024 - Messe Hamburg - vom 08.03.bis zum 12.03.2024 - Halle A3, Stand 201 ! NoviSign ist Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen Kontakt

