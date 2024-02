Startseite NoviSign Digital Signage - Beste Loesung fuer Digitale Menue Boards Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-29 23:49. NoviSign Digital Signage ist die optimale Loesung zur schnellen und einfachen Gestaltung von digitalen Menue-Boards fuer Restaurants Digitale Speisekarten von NoviSign für Restaurants, Imbiss, Coffeeshops und Schnellrestaurants sorgen für eine trendige, moderne Atmosphäre, die viele Menschen heute wertschätzen und genießen. Mit den digitalen Menütafeln können Sie das Wohlbefinden Ihrer Gäste und Ihren Umsatz auf einfache aber effektive Weise steigern und gleichzeitig die Bekanntheit Ihrer individuellen Marke erheblich steigern. Einfacher Verkauf von Speisen und Getraenken mit Integration von zeitlich begrenzten Spezialangeboten, taegliche Aktionen und Happy Hour-Angebote, Platzieren von Menuetafeln in den Wartebereichen, Foerderung von lokalen Veranstaltungen, Upselling und Cross-Selling. Alles sehr schnell und einfach integriert und von Ueberall aus steuerbar. Von Ihrem PC, Laptop, Tablet oder sogar Smartphone. Lernen Sie von den NoviSign Experten wie einfach auch Sie davon profitieren koennen. Besuchen Sie NoviSign auf der INTERNORGA 2024 vom 8.3. bis zum 12.03. Messe Hamburg, Halle A3, Stand 201 ! NoviSign ist Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999

www.novisign.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten