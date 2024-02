Startseite Schrottabholung in Recklinghausen: kostenlos schnell und professionell Pressetext verfasst von Schrottabholung.org am Do, 2024-02-29 23:48. Sie suchen nach einem Unternehmen das Ihren Hof, Ihre Garage oder sonstige Abstellflächen schnell und kompetent von Schrott befreit und sich um den Abtransport sowie die Entsorgung kümmert? Dann sind sie bei uns genau richtig! https://schrottabholung.org/schrottabholung-recklinghausen/ Wir bieten eine einfache und bequeme Möglichkeit der Schrottabholung in Recklinghausen und vergewissern uns, dass der Schrott sicher recycelt wird, ohne dabei eine Belastung für die Umwelt darzustellen. Im Rahmen unserer Schrottabholung kommen dabei nicht nur gewerbliche Kunden in Frage, auch Ihren privaten Schrott holen wir gerne ab und führen Ihn der angemessenen Schrottentsorgung zu. Dabei scheuen wir keine Mühen, um eine reibungslose Schrottentsorgung sicherzustellen. Besonders interessant sind für uns Metalle, die in Form des unterschiedlichsten Schrotts vorkommen können. Zum Beispiel Schrauben, Gitter, Tore aber auch große Bleche und bloßes Metall kommen für unsere Schrottabholung in Recklinghausen in Betracht. KFZ-Schrott wie Roller, Motorräder und größere Fahrzeuge, wie LKWs oder Busse entsorgen wir gerne für Sie. Sollte es nötig sein schlachten wir auch vor Ort für Sie aus, um einen besseren Transport zu gewährleisten. Stark zerkleinerter Schrott, der auch teils bei Demontagen anfällt ist ebenso Gegenstand unserer Schrottabholung. Auch für Elektroschrott interessieren wir uns, da in etwaigen Kabeln und Platinen geringe Mengen an Edelmetallen verarbeitet sind, welche durch Recycling wieder nutzbar gemacht werden können. Hierbei achten wir darauf Schwermetalle, die giftig und umweltschädlich sind und in Kleinstmengen in Elektronik vorkommen im Zuge der Schrottentabholung nachhaltig zu entsorgen. Sichere Schrottentsorgung in Zusammenarbeit mit fachkundigen Partnern Abgeholter Schrott wird von unseren Partnern und uns gewissenhaft sortiert, vorbehandelt und schließlich mit geeigneten Methoden recycelt. Dafür arbeiten wir mit zuverlässigen Schrottplätzen zusammen, was eine Schrottabholung in Recklinghausen erleichtert, lange Transportwege verhindert und für die Nachhaltigkeit der Schrottentsorgung bereits ab der Abholung sorgt. Häufig fällt Schrott bei Renovierungen, Umzügen oder großen Entrümpelungen an, sodass eine Schrottentsorgung hier enorm entlasten kann. Aber auch regelmäßiger Schrott kann privat oder im Zuge eines Gewerbes entstehen. Zögern Sie nicht auf uns zuzugehen, sodass wir zusammen die Schrottabholung auf Ihre Bedürfnisse zuschneidern und optimieren können. Auch regelmäßige Schrottabholungen vereinbaren wir gerne mit Ihnen. Metalle die für unsere Abholung in Frage kommen, können in den unterschiedlichsten Gegenständen enthalten sein. Kontaktieren Sie uns für den Fall, dass Sie sich unsicher sind wie Ihr Schrott zu entsorgen ist und ob gewisse Schrottsorten für uns in Frage kommen. Pressekontaktdaten: Schrottabholung.org Mahmoud El-Lahib

Bahnhofstraße 3

44866 Wattenscheid – Bochum Telefon: 0157/35 855 388

E-Mail: info@schrottabholung.org

Web: https://schrottabholung.org

