Startseite Neu bei MrDISC: Solar Powerbank "Deluxe" MIT 16000mAH Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-29 17:34. Umweltfreundliche Solarenergie-Powerbank mit individuellem Aufdruck Digistor Deutschland, ein führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien, stellt mit Freude die Einführung der Solar Powerbank "Deluxe" (https://www.mrdisc.com/detail/index/sArticle/81360/sCategory/199)vor. Diese erstklassige Powerbank ist speziell entwickelt worden, um eine zuverlässige und umweltfreundliche Energiequelle für den mobilen Einsatz bereitzustellen und somit die Anforderungen moderner Verbraucher zu erfüllen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen. Die Solar Powerbank "Deluxe" von Digistor Deutschland kombiniert innovative Solartechnologie mit einer kompakten und leistungsstarken Ladeeinheit. Durch hochwertige Solarzellen gewinnt diese Powerbank Energie aus Sonnenlicht und wandelt sie in eine zuverlässige Aufladung für Smartphones, Tablets, Kameras und andere USB-ladefähige Geräte um. "Wir bei Digistor Deutschland freuen uns, die Solar Powerbank "Deluxe" vorzustellen - eine wegweisende Lösung für umweltbewusste Verbraucher, die Wert auf Nachhaltigkeit und Leistung legen. Diese Powerbank ist das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung und repräsentiert unsere Verpflichtung, umweltfreundliche Technologien zu fördern", sagt Klaus Schwenk von Digistor Deutschland. Die herausragenden Merkmale der Solar Powerbank "Deluxe" umfassen:

-Umweltfreundliche Aufladung: Die Solartechnologie ermöglicht es Nutzern, die Powerbank umweltfreundlich mit Sonnenenergie aufzuladen.

-Große Kapazität: Mit einer Kapazität von 16.000mAH bietet sie ausreichend Energie für mehrere Aufladungen verschiedener Geräte.

-Schnellladefunktion: Die Powerbank verfügt über eine Schnellladetechnologie, um Geräte effizient und zügig aufzuladen.

-Kompakt und robust: Das schlanke Design macht sie ideal für den Einsatz unterwegs und ihre Robustheit gewährleistet Langlebigkeit.

-Breite Kompatibilität: Sie ist mit den meisten USB-ladefähigen Geräten wie Smartphones, Tablets, Kameras usw. kompatibel.

-Das hochwertige ABS-Gehäuse in Schwarz oder Weiß verleiht der SolarDeluxe Powerbank ein stilvolles Äußeres und eine robuste Haltbarkeit für den täglichen Gebrauch. Kompakt und leicht, passt sie mühelos in jede Tasche und ist damit der perfekte Begleiter für unterwegs.

-Dank der integrierten LEDs ist der Ladestand im Blick. Die Powerbank verfügt über ein Micro-USB- und ein TypeC-Kabel sowie einen Lightning-Adapter, um eine Vielzahl von Geräten problemlos aufzuladen.

-Der Siebdruck ermöglicht, die Powerbank mit einem individuellen Logo oder einer Werbebotschaft zu versehen und die Marke zu präsentieren.

-Die SolarDeluxe Powerbank wird inklusive USB-Ladekabel geliefert und ist in einer neutralen Faltschachtel verpackt. So erhält der Kunde ein hochwertiges Produkt und eine ansprechende Verpackung, die sich ideal für Geschenke und Präsentationen eignet. Die Solar Powerbank "Deluxe" von Digistor Deutschland ist ab sofort online (https://www.mrdisc.com/detail/index/sArticle/81360) auf der Homepage erhältlich. Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte. Kontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

http://www.mrdisc.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten