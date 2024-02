Startseite VOOPOOs erstes Gerät mit Powerbank, die DORIC Galaxy, erscheint in Deutschland Pressetext verfasst von anatoly41 am Do, 2024-02-29 14:57. VOOPOO, ein führender Innovator und Hersteller elektronischer Zigaretten, kündigt die Markteinführung des VOOPOO DORIC Galaxy Kits in Deutschland an. Die DORIC Galaxy bringt mit der Kombination aus schlichtem Design und technologischer Innovation einen neuen Trend in Sachen Dampf-Technologie nach Deutschland. Zusammen mit einer Powerbank mit einer Leistung von bis zu 100 Stunden. Um die begrenzte Kapazität der Pen-Batterie zu erweitern kommt die DORIC Galaxy mit einer Powerbank von 1800mAh. Der Pen selbst ist mit 500mAh Batterie und einer dualen Stromversorgung ausgestattet. So unterstützt das Kit bis zu 100 Stunden Dampfen mit voller Ladung. Der Pen verfügt über eine magnetische, kabellose Ladefunktion, die ein leistungsstarkes Dampferlebnis, auch unterwegs ermöglicht. Neben der Ladefunktion für das Dampfen ermöglicht die Powerbank auch das Aufladen einer Vielzahl anderer Geräte (z. B. Mobiltelefone, Kopfhörer usw.) und erlaubt so die Mehrfachnutzung eines einzigen Geräts. Echter Geschmack, trifft auf deine Vorlieben beim Dampfen. Die DORIC Galaxy kommt mit dem stiftförmigen, zigarrenähnlichen Design, dem echten Geschmack und dem Gefühl einer traditionellen Zigarette sehr nahe. Dank der professionellen VOOPOO-Zerstäubungstechnologie bietet die DORIC Galaxy eine Reproduktion des Liquidgeschmacks von über 95% - kombiniert mit einem nachfüllbarem 1,2 ?-Pod, um die Rauchgewohnheiten des Nutzers zu befriedigen. Darüber hinaus wird der austauschbare Baumwollfilter auch die traditionellen Gewohnheiten der Raucher erfüllen. Sichtbare Interaktionen, leichte Bedienung. Die DORIC Galaxy bietet dem Nutzer ein visuelles Feedback in Echtzeit und eine problemlose Bedienung. LED-Leuchten auf Pen und Powerbank: Echtzeit-Feedback mit Dampf- und Gerätestatus (Energie- und Ladestatus); Leichtes Vibrieren: Echtzeit-Feedback mit Dampf- und Energiestatus sowie dem Verbindungsstatus von Pen und Powerbank; Berührung: Berühre die Taste auf der Powerbank, um den Ladevorgang zu stoppen oder fortzusetzen. Die VOOPOO DORIC Galaxy ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Sie ist das erste Produkt der VOOPOO- und DORIC-Serie mit Powerbank. Außerdem ist das Gerät so konzipiert, dass sie im Bezug auf den echten Geschmack und der Haptik nah an die traditionelle Zigarette heran kommt. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener,die DORIC Galaxy ist der ideale Begleiter für jeden, der täglich dampft. Für weitere Informationen zu VOOPOO und der DORIC Galaxy und anderen VOOPOO Geräten besuche bitte die offizielle Website unter www.voopoo.com WARNUNG: Dieses Produkt enthält Nikotin, eine Substanz mit hohem Suchtpotenzial. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten