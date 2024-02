Startseite CRUISEHOST Solutions führt innovative Optionen für individuelle Webpräsenzen ein Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-29 14:36. CRUISEHOST setzt einen Gegenpol zu den standardisierten und wenig individuellen Kreuzfahrtdatenbanken Eschborn, Deutschland - CRUISEHOST Solutions, ein führender Anbieter von Technologielösungen für die Kreuzfahrtbranche, gibt heute die Einführung neuer, flexibler Webdesign-Optionen bekannt, die Individualität und Freiheit in der Online-Darstellung seiner Kunden in den Vordergrund stellen. Mit diesen neuen Optionen setzt CRUISEHOST einen Gegenpol zu den standardisierten und wenig individuellen Kreuzfahrtdatenbanken, die in deutschsprachigem Raum vorherrschen. Für Kunden, die nach einer einfachen, aber individuellen Lösung suchen, bietet CRUISEHOST nun die Möglichkeit, bei der Einbindung von Iframes für ihre Webseite aus 30 verschiedenen Startseiten auszuwählen. Darüber hinaus ermöglicht die "FreeStyle"-Option den Kunden, ihre Startseite inklusive Farbgestaltung und Widgets innerhalb weniger Minuten ganz nach eigenem Geschmack zu gestalten - ganz ohne die Notwendigkeit von Programmierkenntnissen. Dieses Plug-and-Play-System garantiert eine schnelle und einfache Anpassung der Webpräsenz an individuelle Bedürfnisse. Für diejenigen, die eine noch professionellere Darstellung wünschen, bietet CRUISEHOST die Möglichkeit, aus verschiedenen Basis-WebTemplates zu wählen. Diese Templates dienen als Ausgangspunkt für die Gestaltung einer individuellen Webseite, inklusive Hosting einer Domain oder Subdomain. Kunden können diese Vorlagen nutzen, um die Darstellung ihrer Webseite an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen und so eine einzigartige Online-Identität zu schaffen. CRUISEHOST setzt mit diesen Neuerungen nicht nur auf Individualität und Anpassungsfähigkeit, sondern auch auf Kundenzufriedenheit. Zum ersten Mal führt das Unternehmen eine Geld-zurück-Garantie für Kunden ein, die sich für das Abonnement von CRUISEC entscheiden. Sollten die zur Verfügung gestellten Leistungen innerhalb der ersten 30 Tage nicht den Erwartungen entsprechen, bietet CRUISEHOST eine vollständige Rückerstattung an, ohne nach den Gründen für die Unzufriedenheit zu fragen. Mit diesen innovativen Optionen unterstreicht CRUISEHOST Solutions sein Engagement für die Bereitstellung von hochwertigen, flexiblen und individuell anpassbaren Technologielösungen. Das Unternehmen setzt sich damit von der Masse ab und bietet seinen Kunden die Möglichkeit, sich in der digitalen Welt authentisch und einzigartig zu präsentieren. CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 27 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 26 Sprachen bei über 5.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 28 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net Kontakt

