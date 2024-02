Startseite Tolle Überraschung vom Osterhasen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-29 14:07. 7 Farben, 7 Früchte, 7 Tage Nanu, was ist das denn? Nicht nur leckere Ostereier liegen im Osternest, sondern auch bunte Zahnpasten und Kinderzahnbürsten für Jungen und Mädchen. Der Clou: Mit den sieben verschiedenen bunten Zahnpasten lernen Kinder ganz leicht, welcher Wochentag ist. Und wer noch nicht lesen kann, kann es sich nämlich am Geschmack merken. Das macht Spaß vom ersten Zahn bis zum Zahnwechsel.

Vom ersten Zahn bis zum Zahnwechsel lernen Kinder, sich zweimal täglich die Zähne zu putzen. Lag es bisher häufig an zu scharfer Zahnpasta und großen Zahnbürsten, werden nun spielerisch Farben und Früchte den Wochentagen zugeordnet. Wer noch nicht schreiben kann, schmeckt den Wochentag! edel+white macht es Kindern ganz leicht. So ist z.B. "rot" für "Montag" und schmeckt nach "Kirsche". Dazu die Ultrasoft-Zahnbürste für Mädchen und Jungen mit vielen weichen Konex-HD-Filamenten, die den Zahnschmelz und das Zahnfleisch schonen, aber alle Beläge und Verfärbungen sanft entfernen.

Zähneputzen zur Routine machen

Es soll ja Spaß machen, das tägliche Zähneputzen. Tut es aber nicht immer. Kinder mögen die oft scharfen Zahnpasten für Erwachsene nicht. Genau wie die Zahnbürsten, die nicht angenehm für das Milchgebiss sind. Und wieso überhaupt der ganze Stress, wenn sie doch eh ausfallen? Das ist ein schwerwiegender Irrtum vieler Eltern. Wenn sich Karies und Plaque bereits im Milchgebiss angesiedelt haben, werden auch die zweiten und bleibenden Zähne befallen. Der Zahnschmelz ist oft angegriffen, sogenannte Kalkzähne entstehen. Ein Fall für den Zahnarzt, dann ist leider ziehen angesagt.

Die lustigen Ultrasoft-Handzahnbürsten mit den Gesichtern am Ende des langen Handgriffs dienen zur Identifizierung. Sie sind ideale Einsteigerbürsten. Der Handgriff ist ergonomisch geformt, passt sich auch durch die Gummierung an den Seiten kleinen Händen an. Unterstützung durch Mama oder Papa ist auch möglich, deshalb ist der Griff länger als bei normalen Handzahnbürsten. Die konische Form der Konex HD®-Borsten verleiht Stabilität am Ansatz und Flexibilität in der Spitze. Diese Form ermöglicht es den Borsten, sich an die Oberflächen der Zähne anzupassen, sich an ihre Kurven anzuschmiegen und einen engeren Kontakt herzustellen, als es mit herkömmlichen Borsten möglich ist. Das zweimalige Putzen soll kein Zwang sein, sondern Spaß machen. Und was Kindern bereits Freude bereitet, wird sich auch im Erwachsenalter nicht ändern.

Gute Inhaltsstoffe schützen

Die Kinderzahnpasta schmeckt nicht nur angenehm, sie stabilisiert auch das Zahnfleisch und den Zahnschmelz. Die 7 Früchtli Zahnpasta enthält Fluoride zur Stärkung des Zahnschmelzes. Natürliche Grüntee-Extrakte und Vitamin E stärken und tragen zur Kräftigung und zum Halt der Zähne im Zahnfleisch bei. Künstlichen Farb- und Aromastoffe findet man ebenso wenig darin wie aggressive Schäumungsmittel (Natriumlaurylsulfat - SLS).

Eine tolle Idee für das Osternest! Leckere Schoko-Ostereier und bunte Zahnpasten. Das passt gut zusammen. edel+white freut sich über gesunde Kinder. Und der Zahnarzt auch.

Kids Ultrasoft-Kinderzahnbürste PZN 17180762 und in online-shops 7-Früchtli Children Zahnpasta PZN 17180905 und in online-shops

