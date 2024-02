Startseite Siemens, Enlighted und die Zumtobel Group arbeiten gemeinsam an der Entwicklung intelligenter Gebäudelösungen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-29 11:43. - Siemens und Enlighted kündigen Ökosystem-Partnerschaft mit der Zumtobel Group an, einem globalen Anbieter von Beleuchtungslösungen

- Die moderne intelligente Sensortechnologie von Enlighted wird in die Premium-Beleuchtungs-produkte der Zumtobel Group integriert, um attraktive IoT-Beleuchtungslösungen für Kunden zu schaffen

- Zu den Vorteilen der Partnerschaft gehören schlüsselfertige Lösungen, effiziente drahtlose Bereitstellung, intelligente, anpassungsfähige Technologie und verbesserte Erkenntnisse Dornbirn (29.02.2024) Siemens und Enlighted, ein führendes Unternehmen für Gebäudetechnik, das Teil von Siemens ist, geben eine strategische Partnerschaft mit der Zumtobel Group, einem globalen Anbieter von Beleuchtungslösungen, bekannt. Gemeinsam sollen die Einführung von Smart-Building-Technologien, einschließlich intelligenter IoT-Beleuchtung, vorangetrieben und weltweit neue Maßstäbe für Effizienz und Nachhaltigkeit im Gebäudebetrieb gesetzt werden. Im Fokus der Partnerschaft steht die technische Integration der branchenführenden intelligenten Sensoren von Enlighted in das Lichtportfolio der Zumtobel Group-Marken Zumtobel und Thorn. Das Ergebnis ist ein umfassendes Angebot an intelligenten IoT-Beleuchtungslösungen, die das Wohlbefinden der Gebäudenutzer steigern und einen nachhaltigen, energieeffizienten Gebäudebetrieb ermöglichen. Die Partnerschaft konzentriert sich vor allem auf Gewerbegebäude, Hochschulen und intelligente Krankenhäuser. "Der Zusammenschluss von zwei führenden Anbietern intelligenter Beleuchtungstechnologien bietet die Möglichkeit, Innovationen zu entwickeln und die Bereitstellung fortschrittlicher IoT-Lösungen für unsere Kunden zu beschleunigen", sagt Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group."Die Kombination dieser beiden Marken wird den Markt für intelligente Gebäude aufwerten und zusätzliche Optionen in Bezug auf Funktionalität, Effizienz und Benutzererlebnis schaffen." Durch die Bündelung der Stärken beider Unternehmen, ermöglicht die Partnerschaft schnelleren Zugang zu Technologielösungen und -Services, die zu einer Dekarbonisierung von Gebäuden beitragen, das Nutzererlebnis verbessern und kosteneffiziente Betriebsabläufe gewährleisten. Schlüsselfertige Lösungen der Leuchten und Beleuchtungssysteme der Zumtobel Group und Spezialsensoren von Enlighted für Neubau und Modernisierung optimieren die Lieferprozesse und vereinfachen die Bestellung. Das drahtlose Netzwerkdesign von Enlighted gewährleistet eine schnelle Einführung, setzt komplexen Verkabelungen ein Ende und garantiert eine präzise Installation. Nicht zuletzt lässt sich durch intelligente Beleuchtungskonfigurationen in Verbindung mit intelligenter IoT-Datenerfassung und -analyse ein Echtzeit-Ortungssystem (RTLS) realisieren, das den Standort und die Bewegung von Gegenständen und Personen in Gebäuden verfolgt und bessere betriebliche Entscheidungen ermöglicht. Das Enlighted-Portfolio ist Teil des Siemens Xcelerator-Marktplatzes, einer offenen digitalen Business-Plattform zur Beschleunigung der digitalen Transformation. Durch die Partnerschaft kann Siemens außerdem das Lösungs- und Serviceangebot für Kunden ausbauen und deren Ziele in den Bereichen Energiesenkung, Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit mit umfassenden Programmen unterstützen. "Mit wertvollen Erkenntnissen und Analysen können intelligente Beleuchtungslösungen optimierte Entscheidungen ermöglichen und nachhaltig Innovationen vorantreiben, um die Interaktion mit der gebauten Umwelt zu transformieren", sagt Dave Hopping, CEO, Solutions and Services, Siemens Smart Infrastructure. "Die geteilte Vision der Partnerschaft ermöglicht es uns, Lösungen anzubieten, die den Komfort der Gebäudenutzer in den Vordergrund rücken und den Weg für erhebliche Energieeinsparungen und IoT-Datenlösungen ebnen." Der Zugang zu hochwertigen Gebäudedaten, die von den intelligenten IoT-Sensoren von Enlighted erfasst werden, hilft Entscheidungsträgern, den Betrieb zu optimieren, die Energieeffizienz zu priorisieren und Räume zu schaffen, die Gebäudenutzern mehr Komfort, Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit bieten. Präsentation der Partnerschaft auf der Light + Building 2024 Siemens/Enlighted und die Zumtobel Group stellen ihre Partnerschaft auf der Light + Building 2024 im Forum Messe Frankfurt (Forum 0 / A10) vom 3. bis 8. März auf dem Stand der Zumtobel Group vor. Die Messepräsenz umfasst digitale Services, innovative Beleuchtungssteuerungen und visionäre Beleuchtungslösungen, die den Komfort am Arbeitsplatz steigern und einen nachhaltigen, energieeffizienten Gebäudebetrieb unterstützen. Darüber hinaus präsentiert die Zumtobel Group in einem eigenen 'Concept Space' neue Produktentwicklungen und ihre Vision für die Beleuchtung von morgen. (Ende) Aussender:

