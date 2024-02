Startseite Neuerscheinung: "Denkbuch Erfolg - Die Erkenntnis" von Thomas Kapp Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-29 08:08. Der Band 2 des "DENKBUCH Erfolg - Die Erkenntnis" ist eine revolutionäre Reise zur persönlichen Erfolgsdefinition DENKBUCH Erfolg - Die Erkenntnis: Der Schlüssel zum persönlichen Erfolg

Autor: Thomas Kapp Ingelheim, 21. Februar 2024 In seinem neuesten Werk "Denkbuch Erfolg - Die Erkenntnis" führt Dr. Thomas Kapp die Leserinnen und Leser auf eine tiefgreifende Reise zur Entdeckung ihres individuellen Verständnisses von Erfolg. Durch eine sorgfältige Analyse in 42 Kategorien bietet Kapp eine einzigartige Perspektive auf die persönliche und berufliche Entwicklung. Über das Buch: In "Denkbuch Erfolg - Die Erkenntnis" tauchen die Lesenden tiefer in die Welt der persönlichen Erkenntnis ein. Kapp argumentiert, dass Erfolg nicht durch allgemeingültige Rezepte erreicht wird, sondern durch eine tiefgreifende persönliche Reise zur Entdeckung des eigenen Potenzials. Das Buch bietet praktische Werkzeuge und Strategien, um individuelle Erfolgsformeln zu entwickeln, Risiken bewusst zu steuern und echte Selbstverantwortung zu übernehmen. Auf über 224 Seiten entfaltet Kapp eine fesselnde Erzählung, die Leser dazu anregt, ihre eigenen Erfolgsvisionen zu hinterfragen und neu zu definieren. "DENKBUCH Erfolg - Die Erkenntnis" ist mehr als ein Buch; es ist ein Mentor, der den Weg zu einem erfüllten Leben weist. Durch die Verbindung von wissenschaftlicher Forschung und praktischen Erfahrungen bietet Kapp eine einzigartige Perspektive auf die Elemente, die wahren Erfolg ausmachen. Dieses Buch stellt eine unverzichtbare Ressource für jeden dar, der auf der Suche nach persönlichem Wachstum ist. Für wen ist dieses Buch? Dieses Buch richtet sich an alle, die das Gefühl haben, dass herkömmliche Erfolgsratschläge nicht zu ihren persönlichen Zielen und Träumen passen. Es ist für diejenigen gedacht, die bereit sind, ihre eigene Definition von Erfolg zu entdecken und zu verfolgen. Ob Unternehmer, Angestellte, Studierende oder Selbstständige - "Denkbuch Erfolg - Die Erkenntnis" bietet wertvolle Einsichten für jeden, der sein volles Potenzial entfalten möchte. Über den Autor: Thomas Kapp ist ein erfahrener Coach, Strategieberater und Mentor mit einer über 30-jährigen Karriere als Wirtschaftsanwalt. Seine Arbeit konzentriert sich auf die Bereiche Orientierung, Bewusstseinsentwicklung, Potenzialentwicklung und Stressbewältigung. Kapp verbindet in seiner Beratungstätigkeit logisches Denken mit Intuition, Strategie mit Spontaneität und versteht es, seine Klienten auf ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten. Mit "DENKBUCH Erfolg - Die Erkenntnis" präsentiert Dr. Thomas Kapp den zweiten Band seiner vierteiligen Buchreihe, die sich dem Thema Erfolg widmet. Diese Reihe hebt sich durch eine methodische Zerlegung der Elemente des Erfolgs hervor, um Lesern zu ermöglichen, diese für ihre individuellen Ziele neu zu kombinieren. Kapp argumentiert, dass Erfolg durchaus verstehbar, lernbar und planbar ist - allerdings streng auf individueller Basis. Er bietet 42 Kategorien des Erfolgs an, die eine tiefgreifende Selbstreflexion und persönliches Wachstum fördern sollen. Verfügbarkeit: "Denkbuch Erfolg - Die Erkenntnis" ist ab dem 21.02.2024 im Handel erhältlich. Das Hardcover-Buch umfasst 224 Seiten und ist für 24,99 € direkt über den Mentoren Verlag und im Buchhandel erhältlich.

Für weitere Informationen zum Buch und zum Autor besuchen Sie bitte www.Mentoren-Verlag.de. Kontakt für die Presse: Für Rezensionsexemplare, Interviews mit Thomas Kapp oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Mentoren Verlag unter Kontaktseite des Verlags oder unter Presse@Mentoren-Verlag.de Wir laden Sie ein, sich auf eine inspirierende Reise zu begeben, die Ihr Verständnis von Erfolg für immer verändern wird. Entdecken Sie mit "Denkbuch Erfolg - Die Erkenntnis" Ihre persönliche Erfolgsformel. Buchdetails: Titel: DENKBUCH Erfolg - Die Erkenntnis

Autor: Thomas Kapp

Seitenzahl: 224 Seiten

Preis: 24,99 EUR

Erscheinungsdatum: 21.02.2024

ISBN: 978-3-98641-095-7

Verlag: Mentoren-Verlag Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto "Erfolg braucht Mentoren" schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort "Media" im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: "Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen."

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken "Mentoren-Verlag", "Telemach-Verlag" und "Herodot-Verlag" decken die unterschiedlichen Themen ab. Firmenkontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100

https://mentoren-verlag.de Pressekontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)171 / 3247758

https://mentoren-verlag.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten