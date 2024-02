Rohde & Schwarz und SmartViser demonstrieren gemeinsam Testlösungen für die neue EEI-Verordnung

Rohde & Schwarz und SmartViser kooperieren, um eine Lösung zur Prüfung der Konformität mit einer neuen Verordnung zu entwickeln, die die Kennzeichnung des Energieeffizienzindex (EEI) für in der EU verkaufte Smartphones und Tablets vorschreibt. Das Herzstück der Lösung bildet der Funkkommunikationstester R&S CMX500, der End-to-End-Tests aller Signalisierungsanwendungsfälle unterstützt, in Kombination mit der viSer Testautomatisierungsanwendung von SmartViser, die für Android und iOS verfügbar ist. Die beiden Unternehmen stellen die Lösung auf dem Mobile World Congress 2024 vor.

Vorschlag für die Bildunterschrift: Rohde & Schwarz und SmartViser haben eine maßgeschneiderte Konformitätstestlösung für den neuen EU-Energieeffizienzindex (EEI) entwickelt.

Rohde & Schwarz, ein führender Hersteller von Messtechniklösungen, hat eine Partnerschaft mit SmartViser geschlossen, einem Anbieter aktiver Testautomatisierungsprodukte, um eine maßgeschneiderte Lösung für Konformitätstests von Smartphones und Tablets zur Kennzeichnung mit dem neuen EU-Energieeffizienzindex (EEI) zu entwickeln.

Die im September 2023 veröffentlichte DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/1669 schreibt die EEI-Kennzeichnung für in der Europäischen Union verkaufte Smartphones und Tablets ab dem 20. Juni 2025 vor. Anhang II der Verordnung legt die Energieeffizienzklasse und die EEI-Anforderungen fest, während in Anhang IV die Mess- und Berechnungsverfahren beschrieben werden.

SmartViser hat aktiv in die Entwicklung von Lösungen investiert, um die Kunden bei der Sicherstellung der Konformität ihrer Produkte mit dieser Verordnung zu unterstützen. Das Unternehmen bietet derzeit eine erste Pilotanwendung an, die ein wiederholbares und zuverlässiges Testverfahren vorsieht. Nach der Installation auf einem Smartphone oder Tablet können eine Reihe von Benutzeraktionen wie Telefonieren, Surfen und Streamen durchgeführt werden.

Um künftigen Testanforderungen gerecht zu werden, haben SmartViser und Rohde & Schwarz ihre Lösungen zusammengeführt und kombiniert. Der R&S CMX500 Wireless Communication Tester unterstützt die neuesten Funktechnologien wie LTE, 5G NR und WLAN. Seine Energieeffizienz-Testlösung ermöglicht direkte Stromverbrauchsmessungen parallel zu HF-Messungen, Protokolltests oder Applikationstests.

Alexander Pabst, Vice President Market Segment Wireless Communications bei Rohde & Schwarz, betont die Bedeutung von Energiesparinitiativen in der Wireless-Branche: „Wir freuen uns, dass der R&S CMX500 als Baustein der SmartViser-Testlösung ausgewählt wurde. Energieeffizienz ist ein zentrales Thema bei der drahtlosen Kommunikation. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit mit SmartViser dazu führen wird, dass die Hersteller von Mobilfunkgeräten die Konformität ihrer Produkte mit dieser neuen Verordnung einfacher nachweisen können.“ Gilles Ricordel, CEO von SmartViser, kommentiert: „Wir sind hocherfreut, unsere Partnerschaft mit Rohde & Schwarz bekanntgeben zu können. Bei SmartViser sind wir davon überzeugt, dass der technische Fortschritt ganz entscheidend von strategischen Kooperationen profitieren kann. Durch die Kombination unserer Automatisierungserfahrung mit der branchenführenden Technologie von Rohde & Schwarz schaffen wir für unsere Kunden ideale Bedingungen, um marktführende Produkte zu entwickeln, die höchste Standards der Energieeffizienz erfüllen.“

Rohde & Schwarz und SmartViser zeigen auf dem Mobile World Congress 2024 in der Fira Gran Via in Barcelona in Halle 5 an Stand 5A80 eine Live-Demonstration ihrer gemeinsamen Testlösung für die neue EEI-Kennzeichnung. Der Stand 5B41-4 von SmartViser befindet sich im French Tech Pavilion ebenfalls in Halle 5.

