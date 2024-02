US-Präsidentschaftswahlen beeinflussen Kauf von Edelmetallen

Laut Umfragen kaufen Amerikaner, je nachdem wie die Wahl ausgeht, mehr oder weniger Edelmetallmünzen oder -barren.

Die Käufe nehmen im Allgemeinen zu, wenn ein Demokrat ins Weiße Haus gewählt wird. Die Käufe nehmen ab, sollte ein republikanischer Präsident gewählt werden. In rund neun Monaten wird in den USA gewählt. Allgemein hat das gewachsene Misstrauen gegenüber Regierungen die Attraktivität des Besitzes von physischen Edelmetallen erhöht. So machten die Nettoeinzelhandelsinvestitionen in Gold in den USA zwischen 2016 und 2020 rund 48 Tonnen aus. Im Zeitraum von 2021 bis 2023 stiegen die Investitionen auf durchschnittlich 112 Tonnen an. Auch der Silbervorrat hat sich beim Vergleich der beiden Zeiträume in etwa verdoppelt (von knapp 70 Millionen Unzen auf gut 132 Millionen Unzen). Jedoch gibt es neben den US-Wahlen noch viele andere Treiber, wie Preisentwicklung der Metalle oder die Inflationshöhe, die die Attraktivität von physischem Gold und Silber beeinflussen. So wird der Name des zukünftigen US-Präsidenten eher weniger ausmachen.

Gold und Silber sind Spar- und Anlageformen, mit denen Bürger ihr Vermögen schützen wollen. In den USA haben bereits viele Bundesstaaten eine solide Gesetzgebung eingeführt, um die Besteuerung von Edelmetallen abzuschaffen. Im laufenden Jahr haben sich mehr als ein Dutzend Bundesstaaten für diesen Schritt entschieden. Jüngstes Beispiel ist Wisconsin. Dort wurde mit überwältigender Mehrheit für die Abschaffung der Umsatzsteuer auf den Kauf von Gold und Silber gestimmt. Somit haben nun 44 Staaten Hindernisse für den Silber- und Goldkauf beseitigt. Übrig bleiben nur noch sieben Bundesstaaten.

Nicht nur physisches Gold und Silber sind beliebte Anlageformen, auch Werte von Gesellschaften mit Gold und Silber sollten im Fokus stehen, etwa GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc... - mit seinen Gold- und Gold-Kupfer-Liegenschaften in den USA und einem Uranprojekt.

Dazu gesellen sich Aktienbeteiligungen zum Beispiel an U.S. GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-... . Letztere besitzen in Alaska das aussichtsreiche Gold-Kupfer-Projekt Whistler.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

